宮雪花痛斥李連杰為利智抛棄前妻　爆黃秋燕生活窮困難與女兒團聚

李連杰與第二任太太利智結婚超過20年依然恩愛，兩個女兒Jane及Jada不但遺傳了媽媽的美貌，更是出了名的學霸，一家四口幸福美滿。不過其實李連杰早年曾有過一段婚姻，他與前妻黃秋燕是同屬武術隊的師姐弟，但這段婚姻僅維持了3年就結束，李連杰更背上「抛棄妻女」的罵名，日前宮雪花以「李連杰出軌利智！前妻黃秋燕遠走洛杉磯艱難維生」為題，拍片痛斥李連杰為利智抛棄前妻，更大爆黃秋燕當年的慘況。



李連杰同利智結婚超過20年依然恩愛，兩個女兒Jane及Jada不但遺傳了媽媽的美貌，更是出了名的學霸，一家四口幸福美滿。（IG@jetli）

當年黃秋燕對師弟李連杰照顧有加，久而久之也日久生情，其後李連杰因傷退出武術圈，憑電影《少林寺》一炮而紅，之後兩人再一起參演《少林小子》，1987年李連杰與黃秋燕低調結婚，婚後育有兩個女兒。宮雪花在片頭已經直斥李連杰是圈中的渣男之一，並指他當年與利智因合作拍戲而擦出愛火後，毅然與黃秋燕分手，而離婚後黃秋燕一個人在洛杉磯生活，兩個女兒就留在北京，宮雪花回想起曾有一年到洛杉磯登台，剛好遇到黃秋燕，於是她就邀請對方來睇騷，沒想到黃秋燕卻拒絕了：「因為她那個時候在做美容師，她說『宮姐，我一共有三個客人，如果我來看你的演出，推搪這個客人不能為她服務了，我擔心她生氣以後不來找我了，就不能維持我在洛杉磯的租金、吃飯啊、生活費的。』」

宮雪花痛斥李連杰為利智抛棄前妻，更大爆黃秋燕當年的慘況。（影片截圖）

重溫黃秋燕年輕時期作品：

+ 20

宮雪花直言聽完黃秋燕這番說話後不禁眼濕濕：「那個時候李連杰已經很紅了，拍過很多戲了，沒有寄一點錢給黃秋燕啊，如果她生活這麼困難的話。」其後她再追問黃秋燕過年有沒有回國探望女兒，但對方就表示沒有：「因為我沒有錢買飛機票，如果我回去一個月兩個月啊，我回來找不到新工作的話就沒有辦法生存了。」

李連杰與利智因合作拍攝電影《龍在天涯》而相戀，其後他向黃秋燕提出離婚，而他與利智就在1999年結婚。（影片截圖）

李連杰與利智因合作拍攝電影《龍在天涯》而相戀，其後他向黃秋燕提出離婚，而他與利智就在1999年結婚。雖然李連杰甚少提及第一段婚姻，但他曾在節目中講到：「那時我年輕，有個女孩愛我，我以為我也愛她，於是結婚生孩子。到了某一個年齡階段，我見到另一個女人，我愛她，可以為她死、不要名不要利，可以為她斷送一切前程，因為那個時候每天我都熱血沸騰，我知道那個是愛，所以我回頭對我原來的妻子說『對不起我錯了，我找到了我真正的愛。我能做到的是把我擁有的一切，我的錢都補償給你』，我的前妻是非常好的人，當初是我的錯。」

結婚多年。（Getty Images）

據知黃秋燕後來認識了一位開餐館的王先生，兩人低調結婚，展開新生活。而李連杰與利智結婚多年恩愛如昔，息影多年的利智專心照顧家庭，兩個女兒亭亭玉立，李連杰還曾帶兩個寶貝女一起出席電影首映禮，父女感情深厚！