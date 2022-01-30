曹格11歲女兒長大了擁冰山名模臉　網民讚嘆：神複製媽咪優良基因

曹格與他的造型師太太吳速玲育有一子一女Joe及Grace，一家四口生活幸福。曹格曾於2014年帶同Joe和Grace一起參演內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》，當時的Grace只有3歲多，臉圓圓肥嘟嘟十分可愛，齊蔭冬菇頭更成為了她的標誌，加上天真無邪的言行舉止，萌到了不少粉絲和網民。

曹格與小時候的Grace。(微博圖片)

曹格與老婆吳速玲亦經常在微博上載一對仔女的靚相，跟大家分享他們的溫馨家庭生活。昨日曹格老婆就於她的Facebook post了Grace的最新近照，並留言表示：「她真的好會化妝 怎麼會這樣 看那個眼線 那個眼尾勾 口紅她用了三個顏色疊 還跟我講要用棉花棒暈開 鼻頭兩側要畫陰影 也跟我講要怎麼推鼻頭看起來才會翹翹的 之前我都把我沒用到的彩妝品給她玩 到現在她每天一直要幫我化妝 今天我坐在旁邊看她化妝 才驚覺她真的滿會的 沒想到這膨膨的小臉化起妝來還是這麼可愛 #11歲的Grace」

Grace愈大愈似媽媽吳速玲。(吳速玲ig)

相中的Grace披著一頭長髮，在認真畫完眼線後，回眸看著鏡頭，成熟的表情加上輕露香肩，很有小模特兒的風範，一副冷傲表情像極了名模樣，時尚感十足。網民紛紛留言大讚Grace：「真是女大十八變」、「幾乎認不出來」、「已經是大美女了」、「包子姐姐怎麼一瞬間就長大了」、「很有媽媽的架勢，名模感」、「神複製媽咪優良基因」。

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