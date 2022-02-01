《Sweet Home》宋江IG曬巨肌突變金鐘國！盤點11個韓國爆肌男

韓國男星宋江演出《喜歡的話請響鈴》一、二季、《Sweet Home》爆紅，又陸續在《如蝶翩翩》、《無法抗拒的他》中擔任主角，新劇《氣象局的人們：社內戀愛殘酷史》則和女神朴敏英搭檔，已是新一代人氣鮮肉男星。



宋江去年（2021）年曾被網友在健身房偶遇，穿著背心的他露出健壯麒麟臂，臂肌根本可以遮住他的「娃娃臉」，壯碩身材讓人驚呼「以為是金鍾國！」

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還有網友稱宋江根本是皮膚白的金鍾國，認為他練太過頭了，「和他的臉不太合」、「Sweet Home的他去哪了？」而宋江也自曝因練太壯被公司勸說別練了，他才稍微收斂。

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其實男星被認為練太壯，身材與帥臉不太符合的不只宋江，東海、鄭容和也熱愛健身變成猛肌男，一度讓人不適應，大喊：oppa夠了！不過也有網友覺得健身是好事，直呼oppa又帥又Man，李準基就曾透過Instagram公開自己的健身成果，肌肉線條明顯讓粉絲呼喚多露一露，宋仲基、南宮珉為戲增肌，帥度爆表，安普賢、朴敘俊、柳演錫、俊昊也都是健身教練都認可的男星，圈內外都公認的健身狂魔金鍾國一身猛肌更讓人無法忽視！

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