洪卓立疑錯手po相「洩蜜」　與《膠戰》Hillary劉沛蘅戀情曝光？

2018年尾洪卓立宣布與拍拖11年的湯怡分手，一直單身至今，來到牛年尾聲疑似傳來好消息﹗Ken在IG Story上載一張女仔抱狗照其後秒刪，更有網友認出正是《膠戰》女神Hillary劉沛蘅﹗

牛年尾聲，洪卓立疑不慎上載男友視角蜜照，意外將與Hillary劉沛蘅的新戀情曝光。（影片截圖）

洪卓立近日在IG Story突然Po了Hillary 的抱狗照，女方素顏上鏡而且笑得相當甜蜜，這張男友視角照片在Po出不久就被Ken刪除！相片Hillary的齊瀏海髮型明顯是近日拍下，有網友偵探式抽絲剝繭認出Hillary所在梳化與Ken家中梳化非常相似。其實Hillary自入行以來曾先後兩次為Ken任MV女主角，分別是2019年的《數寄屋橋次郎》與2020年的《喜劇收場》。二人身處日本山形縣的雪山風景區拍《數寄屋橋次郎》MV，Ken曾先後於IG上載拍攝花絮照，向女主角Hillary說「辛苦你了」。又於32歲正日生日當日上載一張Hillary從後擁著他的花絮相，兼寫道：「最不一樣的」，當時有網民留言「祝福」、「咁快咁公開攬埋一齊」。

洪卓立貼出Hillary劉沛蘅素顏抱狗照。（IG：@hungcl）

Hillary劉沛蘅曾兩度擔任洪卓立MV女主角。（影片截圖）

現年30歲的Hillary劉沛蘅入行已達十年，初行入時有「翻版薛凱琪」之稱，與Angelababy、熊黛林等屬同一模特兒公司，曾參演電影 《蝕日風暴》、《十二金鴨》及《八個女人一台戲》等，至去年主持ViuTV遊戲節目《膠戰》，與呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌及黃正宜組成6膠，投入玩遊戲任「顏值擔當」令Hillary成功入屋。在《膠戰S2》最後一集，Hillary被指戀愛經驗最豐富，原來Hillary曾跟狄易達拍過4年拖，至2014年分手。

現年30歲的Hillary劉沛蘅去年主持ViuTV遊戲節目《膠戰》，與呂爵安、岑珈其、魏浚笙、徐浩昌及黃正宜組成6膠，投入玩遊戲任「顏值擔當」令Hillary成功入屋。（IG：@hillarylau）

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