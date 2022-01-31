張振朗隔離餐拍得住張敬軒遮遮　最孤獨團年飯得蕉同蘋果做餸？

張振朗早前跟王祖藍隊，與王浩信、高海寧等返內地拍東方衛視綜藝節目《開拍！情景劇》，不過大時大節外面喜慶洋洋，自己就要單獨隔離14日，張振朗就悶到發慌，要諗計與網民互動解解悶。

張振朗跟王祖藍隊返內地拍節目，要獨自隔離過新年。（IG@owencheung）

張振朗日前狂操肌相晒，重拾《拳王》鋼條身型，今日（31日）他分享獨食隔離餐：「你睇吓我餐團年飯幾豐富，講笑咋第二張先係真架，第三張係甜品。」今餐飯相當驚人，只得一隻香蕉、一個蘋果餸飯，所謂「甜品」都只是一粒糖！好彩張振朗只是講笑，最後都有解釋晚餐是魚生飯：「最尾個張先黎真，第一次一個人在酒店房慶團年，要幫自己搞吓氣氛，我依家成個人開心哂，我講笑咋，祝大家與家人渡過一個快樂團年！呢句就認真既，新年快樂 wohoooo，#乖快啲同我講新年快樂。」可能見兄弟悶得濟，張繼聰好快就回覆祝福新年快樂，達成張振朗心願。

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