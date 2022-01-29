青春不要臉｜余德丞獲「士多啤梨之吻」　伍樂怡演技多層次大躍進

以年青人在電視台追夢為故事骨幹的《青春不要臉》，昨晚主題為「儂本多情」，焦點劇情則集中在柳德榮（余德丞飾）及妍妹（伍樂怡飾）身上。拍一劇愛一個的「小龍女」妍妹，原本與「楊過」榮仔愛得如膠似漆，但因本身是妍粉的榮仔癡纏得過了火位，為了愛情竟連自己的前途也置之不理，推劇之餘又於拍攝期間因妍妹失神頭部受創、血流如注；加上妹妹之雁同樣過分依賴，達到喪失自我的地步，面對兩位身邊至親如此不成熟，妍妹最終決定忍痛隻身赴台拍劇，好讓三個人也能更專注追尋屬於自己的演藝夢…

網民睇到尖叫咗出嚟，放開妍妹！

自《青春不要臉》播出後，伍樂怡一直因聲線及演技等問題受到一定程度批評，但昨晚她因榮仔小朋友脾氣發作拒絕對話、臨飛前在茶記孤單地吃牛奶蛋治一幕，成功演繹出離別愛人的不捨、心痛及無奈，不但觸動了同劇演員，就連網民亦大為感動，認為在不用應付對白的情況下，伍樂怡演技算是到位，更指她外形討好、有潛質爬上一線：「雖然伍樂怡講嘢唔自然，但有兩個場口我覺得（演得）到位。第一是獨自無言吃三文治，我覺得不用對白與掌握節奏，她表現會好好多！第二是妹妹（之雁）在機場衝向她，她一瞬間表現那驚喜表情，完全表達到」、「咁多個角色，妍妹無論造型口吻係最似做到嗰個年代感覺」、「唔講演技，樣同身材超兩班」、「演技可以磨練」。

呢幕落淚戲雖然沒有呼天搶地，但卻完全感受到妍妹嘅失落同痛心。

「青春」除了有條件不要臉，亦是可以盡情享受追逐愛情的年紀。昨晚榮仔與妍妹的三大粉紅場口，均讓網民看得牙癢癢；分別是「士多啤梨之吻」、榮仔躺在妍妹大腿上談情，以及妍妹決心道別前的「離別之舞」；不少網民更因士多啤梨之吻妒忌余德丞，相當搞笑。「離別之舞」其實是向經典電影《La La Land》致敬，榮仔與妍妹在戴祖儀主唱插曲《自我處理》襯托之下，由天光跳至天黑，由堤岸跳至長櫈再跳上行人路，獲不少網民大讚經典又浪漫：「估唔到玩《La La Land》」、「啲shot拍得好靚」、「溫馨完果然又是悲劇的開始，妍妹要走…」、「呢套嘢拍男女之間嘅情節幾次都好有情調」。

向經典電影《La La Land》致敬嘅「離別之舞」，不但拍攝用心，連演員亦相當有心，事前更特意進行了為期約一個月的特訓。

為了跳好「離別之舞」，兩大舞癡伍樂怡（Kelly）與余德丞事前總共接受了約一個月時間的特訓，每次時間長達數小時，更由室內排練至室外，相當用心。伍樂怡事後受訪時坦言拍攝該場口壓力大：「熟悉我嘅朋友都知我跳舞冇乜天份，我同余德丞比一般人要花多兩、三倍嘅時間同努力去練習，因為監製話呢隻舞好緊要，因為係好浪漫同好慘嘅，所以我哋跳同練嗰陣都有啲壓力。最難嘅地方係唔止跳舞、仲要做戲，表情各方面都要做足，我本身記舞步已經唔叻，仲要同時記住自己嘅情感，因為一跳完就分手喇嘛；所以跳呢隻舞重點唔係點去記個舞步，而係要將佢變成肌肉記憶，即係任何時候都可以主動跳出嚟，咁先可以多番啲專注力喺啲戲上面。」

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