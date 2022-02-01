黃夏蕙冇得上頭炷香仍堅持以虎年造型亮相：大家抗疫都攰啦！

今年因疫情關係，市民除了無法行年宵之外，亦無辦法再歲晚到黃大仙搶頭炷香，就連多年來以不同生肖造型在新聞直播中登場的黃夏蕙，亦已經連續兩年沒能搶頭炷香，令不少人表示見不到夏蕙的生肖打扮相當失望，原來她早幾日已經悄悄公開虎年的生肖造型！
黃夏蕙日前現身街頭為市民祈福，換上一身虎年生肖裝扮又戴老虎頭套又穿連身衣，十足一隻真老虎，她發文慨歎會保存實力下年再裝頭炷香：「呢幾年，大家抗疫都攰啦！」她又以另一虎年look拍廣告，戴上老虎耳朵的頭飾和老虎連身衣，不過今次則加上一條粉紅色泡泡裙，可愛感暴升，與以往她被扯甩假髮、被撞跌的頭炷香造型有極大差異！
點擊下圖睇夏蕙姨12生肖造型
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