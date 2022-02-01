無綫財經台溫蕎菲宣布離巢　男主播意外成焦點獲讚：好靚仔！

無綫（TVB）財經資訊台普通話新聞主播溫蕎菲今日（1日）在社交平台宣布離巢，她在IG上載手拿花束的照片並寫下離開工作崗位的感受：「昨日是我在TVB新聞部的last day，也是農曆新年前的最後一天，更添辭舊迎新的味道，年歲和工作雙雙邁入嶄新的階段。」



無綫財經資訊台普通話新聞主播溫蕎菲今日（1日）在社交平台宣布離巢，她在IG上載手拿花束的照片並寫下離開工作崗位的感受。（IG/ @qiao_qiao9）

溫蕎菲表示在TVB工作了六年多，感恩在這裏遇到的人和事：「回想研究生一畢業就有幸進入TVB，如同步入一所新學校，在這裏經歷過磨礪與成長，學習與收穫，也終於要到了畢業之時。未曾想過這麼快離開，但『重大的決定總在一瞬間。』回望過去六年多的時光，無比珍惜感念，十分有幸在這裏結交了真心的朋友，收穫了美好的回憶。新的一年開啟新的賽道，期望依舊保持赤誠和勇敢。新春伊始，祝願各位百事皆勝意、萬願盡可期，期待我們在未來相遇。」

溫蕎菲表示在TVB工作了六年多，感恩在這裏遇到的人和事。（IG/ @qiao_qiao9）

她在主播枱及採訪室影相留念，並與同事逐一合照。在眾多女主播中，一名男主播更加吸引網民目光，他就是充滿陽光氣息的彭建樺，不少人大讚他非常靚仔猶如韓國Oppa一樣。彭建樺不單只報道新聞，還有主持時事節目《探古尋源》，更有人為他開設粉絲專頁，認真厲害。

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