春晚2022︱Angelababy甜音開場登熱搜　歌舞表演靚到冇得彈

北京衛視今晚（1日）播出《2022北京廣播電視台春節聯歡晚會》，其中剛宣布離婚的Angelababy（楊穎）則聯同歌手阿雲嘎、金聖權一起表演歌舞《讓世界更美》，雖然表演節目是事先錄製，不過她的一舉一動依舊是焦點所在。

今年Angelababy是北京台代言人 。（微博圖片）

身為北京台春晚代言人的Angelababy，身穿白色露肩禮服搭配閃亮珠寶上陣，整體打扮相當端莊大方。一開始她則擔任小主持人用流利的普通話講出開場白，雖然開場白不多，不過鏗鏘有力的小甜音卻特別令人吸眼球，所以隨即就成為微博熱搜，可想而知她的人氣是多麼的強勁。

Angelababy如仙女般出場。（影片截圖）

而當到Angelababy表演歌舞時，她則換上粉紅色羽毛禮服，猶如仙女般相當漂亮，在色彤繽紛的舞台與多位舞蹈人員的配襯下，她則聯同歌手阿雲嘎、金聖權一起表演歌舞《讓世界更美》，Angelababy以甜美歌聲唱第一句，過程中又唱又跳，開心的模樣令人看得甚是歡樂，這段嘉年華式的歡樂氣氛，整體畫面相當大陣仗。

Angelababy歌聲甜美。（影片截圖）

舞台色彩繽紛。（影片截圖）

另外，Angelababy的緋聞男友蔡徐坤則早過她出場表演，他則是演唱歌曲《山河無恙在我胸》，向所有奮戰在抗疫一線的勇士致敬。渾厚的歌聲再配上動人的旋律，聽起上來特別感動，而台下觀眾亦隨着他歌聲揮動雙手，一起為前線抗疫人員加油打氣。

蔡徐坤演唱歌曲《山河無恙在我胸》。（影片截圖）