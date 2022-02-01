黃曉明Angelababy離婚︱周子然係新歡？　傳男方搭私人飛機請吃飯

內地男星黃曉明同Angelababy（楊穎）在上月28日宣布離婚，正式結束近7年婚姻生活。對於他們離婚外界有不同猜測，不過就在剛宣布離婚不久，有網友就爆料指出黃曉明有新歡，正在追求一位時尚博主網紅周子然，沒想到該網紅澄清動作非常快，讓不少網友好奇心發作懷疑不簡單，沒想到卻被發現疑是她自編自導的一場戲，讓不少網友相當吃驚。

黃曉明同Angelababy已結束近7年婚姻 。（視覺中國）

當黃曉明同Angelababy剛共同發表離婚聲明後，網上就好快盛傳黃曉明已經結識新歡，傳出他正在追求一位時尚博主網紅周子然。隨後有網友就翻出一則舊貼文，當中內容指出黃曉明其實已經離婚了，正在追求周子然，還用私人飛機飛武漢請她同媽媽吃飯，並強調只敢用小號發（私人帳號），所以引起大家相信黃曉明同周子然真的有關係？

近日盛傳黃曉明追求周子然 。（視覺中國﹑周子然微博圖片）

傳黃曉明曾請周子然同她媽媽吃飯。（微博圖片）

沒想到被傳是黃曉明新歡的周子然，澄清動作卻非常快速，不久就在微博貼文：「謠言止於智者」似乎意有所指。但亦正正兩件事情關聯性的快速發展，就引起不少網友的好奇心，於是經過大家的細查發現之下，原來疑是周子然自編自導的一場戲，事先她用「小號」自爆事件後，再用「大號」（公眾帳號）作出澄清，而有網友則利用她的兩個帳號在個人信息搜索平台查出，原來兩個帳號顯示的電話號碼是一模一樣的，所以有理由是懷疑她自製這一場戲。在不少網友得知原因後都拍責周子然，認為她的手段好明顯是借黃曉明抬高身份地位，令不少網友湧入她微博指罵：「自導自演第一人」、「天生小三臉」、「真不要臉」等。

有網友細查發現，兩個帳號的手機號碼是相同。（微博圖片）

事實上，周子然除了是抖音百萬網紅之外，原來她亦是一位曾奪得模特兒比賽冠軍的人物，在2013年的時候，當時只有18歲的她則參加了首屆「華誼新面孔影視模特大賽」在武漢賽區影視平面組勇奪冠軍，而她在讀書期間因為美貌出眾，讓她有校花的美譽。眼見周子然在微博不時上貼美照，盡現其好身材大曬長腿、香肩，看得出是一位非常有自信的美女，看來170cm的高䠷身材讓她增加不少自信。

周子然不時上貼性感照。（周子然微博圖片）