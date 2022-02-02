COLLAR成員Ivy So無懼寒冷曬露腰相　被成員Candy取笑肥？

新春期間，不少明星都會在社交媒體上發布新年靚相，而人氣女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）亦有分享自己最新的近照。昨日，Ivy So在Instagram上曬出多張手持企鵝造型的背包，自己的服裝就非常單薄，只有身穿白色的露腰毛衣及牛仔褲，並在帖文中寫道：「今日帶咗企鵝出嚟散步」。

不過年初一當晚的最低氣溫只有12度，令到COLLAR其他成員及歌迷都擔心Ivy So會着凉，其中成員Winka（陳泳伽）就留言：「我見到你覺得好凍，唔好凍親喎你！！！」不過Ivy So就回應：「大家都覺得好凍，但我真係覺得還好」，而成員Candy（王家晴）就留言指：「係咪因為有天然羽絨所以唔怕凍？」，歌迷見到後就笑言指Candy年初一就搶口，不過Ivy So就指回覆：「因為有你所以唔怕凍。」

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