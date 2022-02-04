無綫組10人男團Super Tiger　初舞台「咪嘴」仍獲網民高度讚賞

無綫男團Super Tiger喺大年初一出道。(影片截圖)

無綫繼去年推出女團After Class之後，踏入虎年第一日，即急不及待推出男團「Super Tiger」，並安排在賀歲節目《恭喜發財好運來》壓軸部分首次亮相。

如果以受歡迎程度來說，羅天宇C位都好正常。(影片截圖)

10位成員包括有「女神收割機」之稱嘅羅天宇、因劇集《愛上我的衰神》中而演技備受讚賞嘅許俊豪、（Lincoln）、「蔥頭」丘梓謙、「賈明昇」鄒兆霆、憑《#後生仔傾吓偈》入行嘅曾展望（GM）、「王浩信替身」林俊其、以《衝上雲霄大選》加入無綫嘅前空少魏柏豪、曾參加《盛舞者》嘅劉展霆（Eden）、李紹堅，以及應屆藝員訓練班學員宋懿芳。節目中，羅天宇企正喺C位，帶領住其餘9位成員跳唱內地騷透節目《青春有你》嘅主題曲《青春有你》以及《喜氣洋洋》。只不過，或者係因為由收通告到「出道」只有一星期時間，所以大家嘅舞步都幾唔一致，而為怕觀眾耳朵流產，所以兩首歌都「咪嘴」。

曾志偉呢個表情係……（影片截圖）

Super Tiger表演期間，台下嘅高層／藝人都頻頻拍手，唯獨副總經理兼行政委員會特別顧問曾志偉無咩表情，頻頻與坐他後排嘅樂易玲交頭接耳，期間不時手指指，似在對Super Tiger成員進行評議分。對於Super Tiger嘅初舞台，網民評價似乎都頗高，除指跳唱有水準之外，亦認為十子「有顏值」，更強烈要求Super Tiger正式出道。其實自曾志偉入主無綫後，曾表示希望邀請MIRROR亮相無綫，可惜遭ViuTV董事兼總經理魯生（魯庭暉）拒絕。如今組成Super Tiger，雖然係期間限定，但「賈明昇」鄒兆霆喺IG一句「好想快啲又再一齊練舞呀」似乎大有玄機。

點擊睇10位成員

+ 6

點擊睇台下高層反應