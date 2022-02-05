鄭欣宜重提獻吻吳卓羲　被指死亡之吻感不快：有條惡搞片掉我落山

鄭欣宜（Joyce）昨日（3日）為七仙羽主持的ViuTV節目《七福星》擔任嘉賓，整集主題圍繞「負評」二字。Joyce坦言當年扮公主獻吻吳卓羲一幕是負評的開端，網民稱為「死亡之吻」之餘亦製作出惡搞片，令她非常不開心。Joyce的身形以至在社交平台提及媽媽沈殿霞（肥姐）均會惹來批評，七師傅就以多個搞笑方法為她化解種種負評。



Joyce為七仙羽主持的ViuTV節目《七福星》擔任嘉賓，整集主題圍繞「負評」二字。（影片截圖）

2005年的《兒歌金曲頒獎典禮》中，Joyce扮公主獻吻吳卓羲一幕，令觀眾難忘之餘，廣管局更收到多宗投訴直指場面令人不安。她表示這是負評之路的開端：「嗰時啱啱滿18歲，公主要錫王子一下，就被封為『死亡之吻』，我好唔開心。網民整咗條惡搞片，掉咗我落山。」為了掩蓋當年的不快樂，七師傅決定與她重新拍一條引人發笑的影片，同樣以王子和公主為主題。期間，Joyce亦有解釋社交平台叫「princejoyce」的原因：「做王子型啲，而且感覺可以照顧自己。」

2005年的《兒歌金曲頒獎典禮》中，Joyce扮公主獻吻吳卓羲一幕，令觀眾難忘之餘，她表示這是負評之路的開端。（資料圖片）

自出道以來，Joyce就受到網民種種的抨擊，七師傅有留意到她甚少在社交平台提起媽媽肥姐。Joyce坦承因曾經被指消費媽媽，所以現時只會在某些日子提及對方，七師傅隨即激動為Joyce平反：「點解自己媽咪都唔講得，關佢咩事？你想講就講，日日都講，有任何情緒想抒發，掛住媽咪就照講，唔使理佢哋。」Joyce聽後認同七師傅所說並指：「講得好啱，點解唔講得自己阿媽？」

談起肥姐，七師傅重提與對方的淵源並指以前已經認識肥姐和Joyce：「我住16樓，你媽咪住8定10樓。你媽咪好鍾意包水餃，有時食大閘蟹，朋友帶我去過你屋企玩過。我見過你喺大堂入嚟幾次，係樓上樓下鄰居，緣份將我哋拉埋一齊。」她們更重現肥姐踩雞蛋一幕，為觀眾帶來歡樂以傳承肥姐開心果的精神。

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