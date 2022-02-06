薛家燕西半山豪宅巨廳曝光　手持9個物業曾豪送兩千萬樓娶新抱

薛家燕兒子石耀庭（Jackson）同新抱陳素怡（Zoe）在2018年結婚，當時家燕姐送樓送首飾、包辦兩場盛大婚宴等，豪擲四千萬娶新抱，當中包括市值兩千萬元的西半山豪宅單位，認真大手筆！其實家燕姐一向愛買樓投資，多年來在物業市場上獲利頗豐，而她現時居住的西半山殷樺花園單位亦已升值至超過兩千萬，日前TVB YouTube Channel上載了一段短片，片中家燕姐同囝囝Jackson一起出鏡，更令她的豪宅巨廳曝光！



薛家燕兒子石耀庭（Jackson）在2018年迎娶女友陳素怡（Zoe），家燕姐送上6層金豬牌以及價值超過30萬、重量級的「流星錘」龍鳳鈪。（微博@薛家燕）

片中阮兆祥同梁思浩去到家燕姐屋企拜年，可見大廳擺放了兩排皮質梳化，中間擺了一張圓形茶几，空間闊落，家燕姐更以年花、揮春等裝飾屋企，充滿過年氣氛，整體裝修風格簡約溫馨，家燕姐還與Jackson及盧慶輝一起炮製賀年美食，廚房站了三個人依然有很多活動空間，完全不逼狹，廚房內設有多個櫥櫃，儲物空間充足，而飯廳就擺放了一張長餐枱，估計至少可坐十人。

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縱橫樓市多年的家燕姐至今持有至少9個物業，總市值過億元，當中單單在西半山殷樺花園就有三個單位，於1996年至2009年間先後買入，當時買入價約600萬至800萬元，現時每個單位已升值至超過兩千萬元。除此之外，家燕姐亦於2008年以約300萬元購入觀塘一個2000呎工廈單位作家燕媽媽藝術中心，其後又用過千萬購入下層同樣單位作擴充， 2018年Jackson與Zoe結婚，榮升奶奶的家燕姐特別將屋企隔籬單位送給他們兩公婆：「安排隔籬單位畀個仔同新抱，我新抱好懂事，好乖巧。」除了方便互相照顧，兒子同新抱也有自己的私人空間！

家燕姐特別將屋企隔籬單位送給兒子同新抱。（《日日媽媽聲》截圖）

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