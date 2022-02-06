傳王祖藍因鍾嘉欣與女高層鬧大交意興闌珊　招兵拉隊北上另謀發展

王祖藍去年應曾志偉之邀，於1月正式上任無綫首席創意官 (創意總監)，協助綜藝及娛樂節目發展，期間打造了《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》及《日日媽媽聲》等節目，反應不俗。可是踏入新一年卻有傳他已經做到意興闌珊。有指祖藍因為鍾嘉欣爭視后一事，而與高層曾勵珍以及樂易玲發生爭拗，為免與兩人正面交鋒，祖藍決定轉移陣地，帶隊北上發展試水溫，並有意充當香港藝人接洽內地工作的中間人。早前祖藍在社交網就post了他聯同王浩信、張振朗以及高海寧出發去內地交流團的照片，據悉他這次離港北上會逗留一段長時間，與有關傳聞可謂不謀而合。

王祖藍帶隊回內地交流，第一團有高海寧、王浩信及張振朗。（IG@wong_cho_lam）

有傳事件起因與鍾嘉欣角逐視后有關。嘉欣在主演劇《星空下的仁醫》演技備受讚賞，更獲網民一致推舉為「民選視后」，而祖藍亦極力游說她從加拿大回港出席頒獎禮，以大獎利誘。然而曾勵珍與樂易玲卻持不同意見，同時又有指有高層阻撓由舊將杜之克拍板開拍的《星》劇捧走視后及最佳劇集兩項大獎。祖藍因此事與兩位女高層在公司發生爭吵。結果嘉欣最終失落視后，令作為說客的祖藍相當冇癮，他與曾勵珍及樂易玲不和傳聞近期亦在無綫內部瘋傳。

無綫助理總經理（戲劇製作）的曾勵珍及助理總經理（藝員管理及發展） 樂易玲一齊出席張衛健《大帥哥》簽約儀式。（何志衡攝）

有傳祖藍上月拉大隊北上發展，惹起內部爭議，有人認為他作為無綫高層根本沒可能離開總部如此長時間，但他表明自己可以處理得到，並堅持親自帶隊。有指他計劃為無綫藝人打理內地工作，同時向即將約滿無綫及邵氏旗下的藝人招手，表示自己可以充當代理人為他們接洽內地工作，為事業開創新出路。

鍾嘉欣難得性感出席頒獎禮，令人眼前一亮。（IG：@chungkayanlinda）

點擊睇祖藍一家上春晚以及Gabby充滿天份的表演和得意樣：

+ 6

+ 16

+ 8

+ 3