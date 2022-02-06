傳王祖藍同公司高層不和　陳山聰姚子羚不知情：照道理就唔會不和

陳山聰和姚子羚今天（6日）出席劇集《鐵拳英雄》的宜傳活動，劇中收視不俗，除了劇情吸引，打鬧畫面十分精彩，山聰說：「我哋呢部戲真係打得好辛苦，能夠有咁嘅評價好開心。」劇中其中一個亮點亦是子羚，因為子羚給觀眾感覺弱質纖纖，想不到打起上來，拳拳到肉，沒有揸流攤，她說：「自己其實覺得好辛苦，真係台上一分鐘，台下十年功，感恩今次係一個好好經驗畀我去學到原來打戲係咁樣。」

山聰很替子羚高興，因為子羚在劇中表現真的很好。（梁碧玲攝）

現時農曆新年期間，早前胡定欣去了陳山聰家拜年，更拍了一段影片，正在派利是給他兒子，可惜是山聰兒子（Jaco）完全不理定欣的舉動，更令定欣非常傷心，怎知道隔天李施嬅去山聰家拜年，山聰兒子卻對施嬅很好，山聰解釋：「其實唔係，每次我哋都玩鬼Jaco，佢未熱身係咁。施嬅同佢熱身夠佢就會熱情。」

陳山聰建議子羚，若收視35點好，要她除衣服慶祝。（梁碧玲攝）

另外近日傳出王祖藍與TVB高層炒大鑊，原因是鍾喜欣今年拎唔到唔到視后，因此令祖藍心灰意冷，更帶同不少TVB藝人回內地發展，有意搶現任TVB藝人和內地一些工作的中間人，二人表示不知情：「我知道佢帶振朗、浩信返去，全部都係TVB簽嘅人，照道理就唔會不和，唔係點會帶佢哋返去。」子羚續說：「祖藍不嬲都喺內地有人脈，所以會帶佢哋返去。」

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