《長歌行》迪麗熱巴「還原靚靚拳」未係最誇？6大爆紅劇集穿崩位

每一部戲劇開播之前，都勢必經過一連串精緻細膩的製作過程，然而拍攝期間難免忙中出錯，被眼利劇迷發現穿崩畫面，包括古裝劇出現「跨時代」物品，或是替身露餡出鏡的尷尬狀況，讓觀眾瞬間出戲。



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一、《山河令》臨演滑手機

《山河令》2021年開播，男星張哲瀚、龔俊主演，劇中第7集卻被抓包穿崩鏡頭。雖然該幕畫面中除了主演之外，還有許多群演來來往往，但仍被眼利網友發現，人群身後的店鋪裡頭，有一名穿著古裝戲服的臨演，正坐著滑手機，而屋簷之下的陰影，也更加映襯出螢幕光亮，當時也有不少人表示佩服發現穿崩的人，笑虧「拿顯微鏡追的劇嗎」、「火眼金睛」。

二、《獨孤皇后》現代塑膠拖鞋

《獨孤皇后》由陳喬恩搭檔陳曉主演，故事背景設定在南北朝至隋朝時期，不過在第9集中，2人一起來到皇帝面前請安，當女方一走動，立刻露出裙底的鞋子，穿的竟是現代塑膠拖鞋，讓不少劇迷看傻眼。

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三、《上陽賦》球鞋露餡

無獨有偶，由章子怡主演的古裝劇《上陽賦》，同樣發生現代球鞋穿崩的狀況，這一幕發生在第20集，女主角跳起來擁抱哥哥，因而拉扯到戲服，意外露出裙子底下的球鞋。當時，製作團隊發表致歉信、坦承疏忽：「此處穿崩鏡頭是中近景拍攝素材，全景別素材應為現場花絮素材，不應出現在正片當中。」事後，團隊也在第一時間進行補救，替換相關鏡頭。

四、《長歌行》替身疑露餡

《長歌行》由迪麗熱巴主演，同樣於2021年播出，當時一度被網友爆料使用替身，而在陸網瘋傳的一段動圖中，女主角閃避刀子時轉了一圈，豈料這時鏡頭特寫，明顯拍到替身的臉，引起網友質疑穿崩、不敬業。

不過，官方事後公開幕後花絮，正好是迪麗熱巴拍攝該段打戲的過程，畫面中顯示她與武術指導老師、對戲演員反覆排練，最後才順利安全拍完，雖然官方並未多加解釋，但舉動被外界視為，應是在反駁女主角不敬業的傳聞。

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五、《放羊的星星》耳環消失

林志穎曾和南韓女星劉荷娜主演2007年播出的《放羊的星星》，卻有穿崩鏡頭瘋傳整整12年，原來，其中有一幕是林志穎捧著劉荷娜的臉，清楚拍到他戴著耳環，但是在下一個鏡頭中，耳環卻瞬間消失。

直到2019年，身為男主角的林志穎才親自還原穿崩內幕，「如果我沒記錯這場道歉的雨戲身體濕了一整夜。」他表示自己當初拍戲時，就在猶豫要不要打耳洞，但最後選擇用強力磁鐵來替代，「所以每次一有空檔都會取下耳釘讓耳垂休息一下，不然會痛一整天像圖2這樣紅紅的。」因此，他才會忘記戴上藍鑽耳環，進而造成上個鏡頭有、下個鏡頭沒有耳環的穿崩鏡頭。

六、《權力遊戲》咖啡杯、膠樽穿越

除了華語戲劇，美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）也曾發生類似的穿崩狀況，劇中意外出現現代才有的咖啡外帶杯、膠樽，讓劇迷瞬間出戲，宛如時空錯亂的感覺。

而咖啡杯的主人到底是誰，至今都仍未有答案，但該劇演員、編劇事後出席活動時，曾集體帶了當初穿越入鏡的同款外帶咖啡杯上台，還向觀眾做出乾杯的舉動，自嘲舉動讓人笑翻，也幽默化解負面聲浪。

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