《青春不要臉》叫好叫座 《IT狗》結局周成ViuTV收視冠軍

《青春不要臉》雖然只得14集，但收視口碑都不俗。

三台收視報告今次日期是1月31日至2月6日，上週TVB《青春不要臉》及ViuTV《IT狗》同樣是結局周，兩劇成績亦不錯，《青》劇周一至周三平均收視20.1，比上周微微跌了0.9，而《IT狗》就有4.8，比上周升0.2。

《IT狗》結局周收視4.8，在FB、IG討論度非常高。

新聞類節目TVB有絶對優勢

除了兩台兩劇結局收視是焦點，TVB上周周日傍晚收視比前周有明顯升幅，《6點半新聞報道》19.2點、(前周14.8)、《星期日檔案》19.8點(前周16.6)、《東張收視》25.7點(本周收視軍而前周22.4)，三個節目都有3點收視升幅，可能同疫情亦趨嚴峻有關，多了觀眾留在家中看電視，而三個節目都跟市民生活或新聞性有關，數字反映在這個範疇TVB仍然有絶對優勢，如果再看網絡上的熱度，亦會發現《東張》節目，很多時討論度比起劇集、綜藝，更多人討論，例如曱甴、老鼠屋及早前的女保安等奇人奇事。

豆瓣評分驚現收視報告

今次收視報告比較特別，TVB分別在《青春不要臉》及《IT狗》打上了星號，原來是加插了豆瓣分數，豆瓣為內地影視評分平台，報告就指《青》劇7.8分，《IT狗》5.9分，自收視報告公開以來，都未曾出現過豆瓣評分這個欄目，今次突然加插又是否代表TVB未來有新目標要追逐?那就要拭目以待。

IT狗│題材新鮮幽默感豐富豆瓣勇奪高分 掀內地網友討論讚有特色

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