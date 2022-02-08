殭屍校園｜5位演員IG粉絲數大比拼！數據揭露人氣王竟非朴所羅門?

撰文：聯合新聞網
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【殭屍校園／Netflix／朴所羅門／趙怡賢／尹燦榮／李瑜美／IG】在全球引起高關注度的韓劇《殭屍校園》，盤據Netflix全球排行榜冠軍已有9日，劇中捧紅不良少年「秀赫」朴所羅門、班長「南拉」趙怡賢以及「李青山」尹燦榮等明星，IG粉絲數飆破3百萬，但是IG人氣最高的其實是飾演性格刻薄粉紅衣女高中生「李娜妍」的李瑜美，IG粉絲數衝破740萬。

李瑜美雖已28歲，但先前已在《魷魚遊戲》出外型剛硬實則溫柔的「智英」，與女主角鄭好娟有相當動人的對手戲，此次又因為《殭屍校園》人氣激增，目前暫居所有主要演員的IG粉絲數冠軍。

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朴所羅門憑藉著高大帥氣外表，再加上認真且充滿正義感的性格，讓他粉絲數抵達360萬，並持續攀升中，韓媒也盛讚朴所羅門有望繼由宋江之後，可以在Netflix拿下多部新戲的劇約。

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趙怡賢是李政宰、鄭雨盛的Artist Company旗下藝人，有著2位大明星老闆的力推，讓趙怡賢在《殭屍校園》演出「班長南拉」這個重要角色，她與朴所羅門的感情戲更是冒出粉紅泡泡，讓她粉絲數也衝破332萬。

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戲份最多最為關鍵的男主角「李青山」尹燦榮則有293萬，他在IG的照片平時較為斯文，不若劇中的熱血。

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女主角朴持厚是4位主角IG數較少的，則有238萬，但同時也是人氣暴漲。

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