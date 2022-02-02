殭屍校園劇評｜末日病毒揭露人性醜惡　老土喪屍故事靠一招突圍

【殭屍校園／劇評／評價／Netflix】小孩有小孩與生俱來的純真，大人則該有成為大人的樣子，那青少年呢？《殭屍校園》改編自朱東根連載於Webtoon的網絡漫畫，講述喪屍病毒爆發在高中裡頭，學生們必須在充滿喪屍的校園內找出逃離的方法。



老土喪屍故事靠一招突圍

千篇一律，都是老哏，可能是很多人認為的或者體會到的感覺，就算故事以幾條線交錯，有想往外逃的、有想往裡鑽的，還有各種職業、各種年紀的角色，但純以故事線來說，確實稱不上有多新奇。可是我卻很喜歡這點，它表面不新，內裡談的很新，呈現青少年玩火般的賭注、牢騷，惡意與善意。

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彷彿所有罪惡都濃縮到人的身體裡，就算征服了這個病毒，人性支配的世界也不會再回來了。在看過改變的極致之後，我們還能相信人是美好的嗎？



人性是美好的，在很多喪屍題材的作品裡都是這麼設定，因為他們是大人，早已習慣戴上面具，所以相較質疑，更像是卸下他們的假面，告訴你事實沒有那麼簡單。可是在這裡，開宗明義就讓你知道，同學間的欺凌是連大人都無法阻止的，就算不是加害者，其餘同學也有裝作無視、翻牆違規、惡言相向的本性。而它想傳遞的不見得就是惡，卻也不會以善來歸類它。

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如同日劇《勿說是推理》所說，人類都是為了構築一個有秩序、和平且安定的社會，才圖個方便不做出傷天害理的事情，不然為什麼當戰爭展開，殺人就成了種功勞呢？雖說《殭屍校園》沒有如此直接的討論這件事，卻隱隱做出既定的「善」以外的情緒及舉動，即使不論幾位不擇手段的角色，我們還是能發現其他人不曾為哪位陌生人伸出援手，反倒常見以他人換取自保的行為。

這好像是很驚人的事，又好像是微不足道的小事，不管是裡面的角色，抑或是戲外的觀眾，都很難第一時間察覺到癥結，因為他們的所作所為一點都不奇怪。畢竟有友情、愛情、親情在其中，灌溉出了美好的枝椏，讓它看來沒有什麼不同，只是一群普通的青少年。

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學生就是這樣，不是大人，也不是孩子。我也是一樣，我既不是人，也不是怪物。



一群普通的青少年，能讓同學自盡，一群普通的青少年，能讓生物學老師崩潰，一群普通的青少年，還能讓我們不發現他們有任何病症。

為什麼生病的人，造成別人困擾的人，加害的那一方，不是去看醫生、去求救的人呢？為什麼永遠都是被害者，需要踏出那一步，卻又被質疑呢。當玩火的人不被檢討，被燒到的人被罵活該，這世界是否依舊無恙。

高中的他們，在這個年紀放下理所當然的幸福，憑著一股橫衝直撞，在末日般的校園生存，而不帶本能的抉擇與結果，之後是否成為重新確認幸福其實並非理所當然的源頭，重新省思看待世界和對待他人的方式？那你呢，在新冠病毒持續衝擊的生活裡，是不是也體會到了幸福並不簡單，它是人們共同努力的果實。若你體會到了，請想想褪去社會規範後，你是什麼樣的人？喜歡什麼？夢想是什麼？最後，再做出有熱情的選擇，選擇能帶給自己、他人和社會美好的生活與自己吧！

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：躲在電影裡的詩人，原文：【劇評】《殭屍校園》：玩火的少年沒善惡。