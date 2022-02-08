莫家淦初試入廚煮到喊 素人夫婦行九條街搵食

myTV SUPER原創真人騷《一夜夫妻120蚊》第11集，最後一輪的第一天挑戰，藝人莫家淦夫妻與市場策劃公司老闆夫婦均順利以低於$120的成本度過一天，不但為「搵食」而花了不少時間，還做很多運動，在慳錢之外更有不少額外收穫。

面對第一天的午餐挑戰，莫家淦幾經辛苦，走勻黃埔終於找到兩個符合價錢要求的午餐選擇，一個是$12一碟豉油皇炒麵，一個是$10兩個菜肉包，最後他選擇了後者，因為他自稱對吃的要求很簡單，除了快靚正，就是要有菜有肉有澱粉質，所以決定吃包。而他放工回家時，老婆正在準備是日晚餐，他雖曾請纓幫助切洋蔥，但被發現這是他首次切洋蔥兼嚐到流淚滋味，更被老婆Kenix嫌棄動作太危險，最後還是由Kenix自行處理，後來囝囝午睡醒來找媽媽，更要抱著孩子完成餘下步驟，莫家淦也無從幫手，只能發揮其從旁監察的強項。事後他向大仔誇口說自己與媽媽一同完成晚餐，但被誠實的大仔一語道破，說只看到爸爸站在媽媽身後說話，更將對爸爸的評分調低，令莫家淦哭笑不得。

個包好唔好食呀?

另一邊廂，日常工作忙碌，食無定時的素人夫妻Bonnie與Alex，則因為拍攝節目而得到一天準時吃足三餐的機會，不過繁忙的二人這天就花了不少時間在街上遊走搵食。先有對吃甚有要求，不論價錢只講感覺的老婆Bonnie為了午餐，就走勻整個九龍城，天真的她還閃過買壽司的念頭，但幸運地最後找到心愛的盅頭飯，只需$42便買到兩個飯盒，更沾沾自喜地向老公Alex炫耀。至黃昏時，二人有了午餐的經驗，誓要找到更抵又美味的晚餐，最後從天光走到天黑，由鰂魚涌行至北角，終於買到Bonnie喜愛的粢飯與Alex堅持的兩餸飯，安全達成$120過一天的目標。不過，下一集進入第二天的挑戰，兩組家庭將要接受更嚴峻的神秘任務，未知他們能否繼續順利過關？