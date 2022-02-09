46歲林熙蕾嫁富商淡出娛圈　移居上海慶農曆新年曝光豪宅內景

現年46歲的台灣女星林熙蕾在2011年與商人楊晨結婚後移居上海，逐漸淡出演藝圈，專心相夫教女，但她亦有不時在社交平台更新近況，分享日常生活。日前林熙蕾曬出一張賀年照，並寫道：「虎年吉祥，順順利利，希望明年的這個時候所有我愛的人都可以在身邊。」相中戴上粉紅色冷帽的林熙蕾扮老虎，她還花了不少心思佈置屋企，包括年花、揮春、掛飾等等，處處都充滿新年氣氛！



林熙蕾在2011年與商人楊晨結婚，婚後誕下兩個囡囡，一家四口定居上海。（IG@kellyhlin）

+ 14

其實林熙蕾過往亦曾曬出不少家居照，可見屋內設計簡約，灰藍色及白色牆身低調又不失質感，牆上掛着的兩幅畫是知名藝術家村上隆的作品，而且屬於限量版畫，據知現時估價約十萬港元。而大廳就擺放了兩張淺色布藝梳化，空間闊落，林熙蕾平時會在這裏拉筋做瑜伽，而屋企角落就以不同擺設、蠟燭、鮮花等裝飾，很有生活情調。

做瑜伽。（IG@kellyhlin）

+ 53

曾演出《賭俠大戰拉斯維加斯》、《烈火戰車2極速傳說》及《蜀山》等電影的林熙蕾，氣質出眾、身材火辣，更曾拍過性感寫真集，是不少粉絲心目中的女神。而在現實中，林熙蕾早年曾與台灣男星吳大維交往，之後又與F4的朱孝天拍拖，兩人一度傳出婚訊，但最後未能開花結果，直至後來她遇到從小在國外長大，目前經營服裝品牌的楊晨，兩人拍拖半年就結婚，林熙蕾更隨夫移居上海。雖然林熙蕾已經生了兩個女，但樣貌同身材都沒有走樣，甚至更勝從前，完美身形令人羡慕！

點擊下圖重溫林熙蕾演出：