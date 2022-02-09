Lisa新髮型中間分界露出額頭　留「愛心瀏海」被網民嘲一秒變路人

韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa近日在IG上曬出新髮型，平時大多以齊瀏海亮相的她，這次難得是將額頭露出來，做了一個「愛心瀏海」的新鮮造型，一連發出多張與寵物的溫馨合照，不過網友們反應很兩極，有人讚賞Lisa人美怎麼樣都美，也有人失望表示：「秒變路人。」



Lisa平時多以齊瀏海妹妹頭造型現身公開場合、或是拍攝作品，是她的招牌特色之一，雖然早已不是第一次露出額頭，但每每有撥開瀏海的新造型出現，都會引起粉絲們的討論。

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近期Lisa維持著粉金髮色與短髮，這回她將瀏海中分，並向兩側彎出弧度，做出「愛心瀏海」的模樣，搭配微捲的髮尾，給人一種率性、居家的氛圍，一旁別上CELINE的復古圓形髮夾，可愛更加分，很符合Lisa私下俏皮的個性。

難得露出額頭的新髮型一曝光，立刻又引發網友們議論，且反應相當兩極，許多粉絲都大讚Lisa：「美女就是可以駕馭一切髮型」、「露額頭的Lisa好可愛。」但有也不少人認為還是有瀏海更好看：「秒變路人」、「差好多！根本認不出來」、「中分跟瀏海比確實差了一點點，但還是很美」、「我們把瀏海放回去好嗎？」

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