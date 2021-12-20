韓國女團Lisa原來是手錶迷！勞力士、BVLGARI、Cartier收藏一覽

【腕表之家 時髦星腕】韓系穿搭近幾年不管在歐美還是中國，都非常的流行，並且我們經常會被韓劇中明星的穿搭風格和他們所營造出來的時尚感所吸引，讓人忍不住想去購買同款。在韓國就有幾位明星，被稱為「帶貨王」，像歌手泫雅、演員孔孝真、BlackPink組合成員Lisa等等…，他們穿的衣服、鞋子、首飾都會成為爆款，經常斷貨。



雖說女星穿搭大多華麗富貴，但要說穿著富貴的那就不得不提有著「人間富婆」稱號的 — Lisa，隨便出街都是珠光寶氣的壕，真·腰纏萬貫。並且Lisa也是韓國為數不多私下喜歡戴錶的女偶像之一，今天我們一起來看看有著「芭比」稱號的Lisa，都戴什麼錶吧。

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Rolex 勞力士：

1. 勞力士Day-Date日誌型系列腕錶

這款勞力士日誌型系列腕錶採用蠔式錶殼，並搭配鑲有鑽石外圈，錶殼及表耳兩側折射出淡雅光澤，令31毫米蠔式錶殼的輪廓更突出，搭配少女感的裙子也魅力十足。

2. 勞力士x克羅心Day-Date日誌型系列腕錶

該款腕錶是勞力士與克羅心（Chrome Hearts）合作共同推出的日誌型系列腕錶。以日誌型系列腕錶經典錶盤搭配上飾有克羅心經典十字架造型的錶帶，使腕錶看上去帥氣十足。

3. 勞力士女裝Day-Date日誌型系列腕錶

這款勞力士女裝日誌型腕錶最特別的是採用了茄紫色腕錶錶盤，並搭配採用太陽光線效果，折射出淡雅光澤。搭配上一身黑色穿搭，使整體透露著一些神秘氣息。

Lisa被稱為「勞力士的隱形代言人」，在她的日常穿搭中出鏡率最高的就是勞力士日誌型系列腕錶。也可以看出來，她非常喜歡勞力士鋼鏈金錶，每款腕錶都與Lisa百變風格的穿搭造型融合的非常好，可見勞力士金錶不受年齡與穿搭風格所限制，還是非常百搭的。

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BVLGARI 寶格麗：

1. 寶格麗SERPENTI系列腕錶

這枚寶格麗SERPENTI系列腕錶，採用18K玫瑰金打造而成，並在表圈兩側以38顆明亮形切割鑽石作為點綴。並在表圈兩側以38顆明亮形切割鑽石作為點綴。暖銀色蛋白石錶盤搭配玫瑰金時標和指針，典雅大氣。無論是在日常還是重要場合佩戴，都非常適合。

2. 寶格麗SERPENTI系列103524腕錶

這款SERPENTI TUBOGAS腕錶兼具寶格麗的兩大標誌性設計元素，將靈蛇的曼妙造型與TUBOGAS金屬軟管的現代氣息融為一體。該款腕錶搭載石英機芯，35毫米直徑弧形精鋼錶殼，表圈鑲嵌圓形明亮切割鑽石，防水深度可達30米。

作為寶格麗的新晉代言人，Lisa在日常生活中也少不了佩戴寶格麗品牌的腕錶和珠寶，寶格麗別緻的珠寶設計也被Lisa的混血面孔詮釋的非常好。

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Cartier 卡地亞：

1. 卡地亞Tank系列古董錶

Lisa佩戴的款式就是Cartier TANK系列，是在美國加利福尼亞州的La Californienne購入。

La Californienne品牌創始人Leszek Garwacki和Courtney Ormond本來就是古董手錶的愛好者，他們認為「經歷的時間越久，越能體現手錶的價值，不會因為歲月變遷而減損手錶的內在美，而外在部分只要稍動巧思，便能煥然一新。」

2. 卡地亞PANTHÈRE DE CARTIER系列腕錶

這款女士腕錶沿襲了這一系列經典的方形造型設計，錶冠鑲嵌一顆合成藍色尖晶石。搭配鍍銀錶盤，錶盤上的劍形藍鋼指針和羅馬數字相互映襯，極具辨識度。小巧的腕錶更加襯托出纖細的手腕，凸顯出優雅的氣質。

總結：作為有著「人間富婆」稱號的Lisa，腕錶收藏可能遠遠不止這些，但可以看出她不管是在腕錶選擇上還是搭配上，都非常時尚特別，大家可以作為參考。不知道大家看完Lisa的同款腕錶，你更喜歡哪一隻呢？

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