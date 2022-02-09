陳楨怡被爆長期吸煙者　與周子揚26張聊天記錄揭親密關係：好虛偽

前港姐亞軍陳楨怡（Celina）上月忽然被踢爆「一腳搭兩船」，本身有一位圈外男友Andy卻被指瞞着Andy與「西貢地王之子」周子揚拍拖，雖然她與周子揚的拍拖親密相亦曝光，證據確鑿，但Celina至今仍死撐沒有與對方相戀。時隔一個月，Celina亦終於蒲頭稱：「New Year Fresh Start，年初七，人日快樂。新一年新開始，繼續努力學習成就更好的自己，很幸運可以為工作而𡚒鬥。祝大家虎年大吉，身體健康。」

時隔一個月，Celina終於更新社交平台並上載淡妝排戲照片。（IG/ @celina_harto）

最新證據，26張足本聊天記錄：

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雖然Celina想有個新開始，不過被欺騙感情足足年半的周子揚就覺得非常虛偽，他被多次追問二人關係時，灰爆回應《香港01》：「或許在你的角度，我只是你的普通朋友。但在我的真實情況，我們確實是相戀一年半發生親密關係的男女朋友。我對待這段感情非常認真，抱着長遠發展的關係，所以你對我的要求，我都是全力以赴的付出。

或許你有很多我這種所謂的普通朋友圍着你，所以你不承認我，去保住你永遠白雪公主的仙女形象。

正如你跟我說『拍拖，只需要我同你知道就可以了』我一直相信你，一年半的深厚感情，原來只有一句冷漠的『普通朋友』去交代。我真的不能承受這麼多，其實我只想尋找一段簡單的愛情。

正如你是長期吸煙者，你也不會讓TVB公司知道，因為你要做完美的港姐，永遠的乖乖女，你還教我去食煙，要求我幫你去買煙。我希望大家可以真誠地對待我們的珍貴的感情，做返真實的自己啦。

為了這段感情 我們可以沒有正常的拍拖生活：

不見朋友 不見家人 不讓人知道 不讓TVB公司知道 不讓媒體知道 甚至你要求我跟媒體說我不是你男朋友，但我真的做不到，你已經欺騙了我很多了，我再不能配合你去欺騙全世界。」