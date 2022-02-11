萬梓良發誓收最後一位徒弟　拜師儀式突然噴到人成面水勁騎呢

近年長居內地的萬梓良，雖然已經甚少參與香港的幕前演出，但仍時時保持着一副大哥的風範，在圈中人緣甚廣的他，自去年開始不斷收徒弟，據不完全統計，他在去年已經收了四位徒弟，除了林敬剛、內地網紅王薛儼等之外，最後一位就是曾參演內地電影《戰狼》的張永達。日前有網民上載了一段萬梓良收徒的短片，片中張永達戴着拳套，跪在萬梓良面前，他將手中的一杯水遞給了萬梓良，萬梓良接過水杯飲了一啖，之後他又拿起另一支水，再飲了一啖後就突然噴在張永達的臉上，並問道：「醒了嗎？」張永達答道：「好」，拜師儀式順利完成。



萬梓良突然噴水。（影片截圖）

不少網民對於這樣的拜師儀式大感驚訝，紛紛表示不理解萬梓良的所作所為。其實萬梓良早在去年年中已經收了張永達為徒，當時他聲稱：「我發誓，你是我最後一個徒弟！」而張永達就向師父敬茶，並講道：「謹遵師父教誨！」之後萬梓良拿出一沓利是，多次拍打張永達的額頭，算是拜師禮成。

+ 12

萬梓良去年收了綠葉演員林敬剛為徒。（影片截圖）

萬梓良在去年4月為內地電影《創業大贏家》進行開機儀式期間，突然收了綠葉演員林敬剛為徒，當日林敬剛向他跪地奉茶拜師，而萬梓良更將林敬剛的名字改名為林犇，他又拿出一疊銀紙，總共一萬元人民幣，給林敬剛做見面禮，並用銀紙拍打對方的頭頂。之後萬梓良又再收徒，對方是一位名叫王薛儼的內地網紅，拜師當日萬梓良將手上的一杯酒兜頭淋在徒弟的頭上，並講道：「一生富貴，跟着我，鐵了心，你還有很多師伯，師叔。」講完就飲了杯酒再扶徒弟起身。而在去年7月，萬梓良在一場飯局上又認了一個契女，還讓對方兩度親吻他的臉頰，掀起熱議！

萬梓良在一場飯局上認了一個契女，還讓對方兩度親吻他的臉頰，掀起熱議！（影片截圖）