鄧兆尊讚曾勵珍勁照顧演員　再大爆王祖藍不滿C君做TVB高層

王祖藍去年應曾志偉邀請出任無綫（TVB）首席創意官，協助綜藝及娛樂節目發展，但最近有報道指他與兩位高層曾勵珍及樂易玲鬧不和，有意轉移工作陣地，引起網民討論。日前，鄧兆尊到貴花田、曾志豪和王耀祖的YouTube channel「田豪祖3寶channel」做嘉賓，大爆王祖藍原來不滿獲派任無綫J2台創意總監的C君（鄭詩君）？



鄧兆尊到貴花田、曾志豪和王耀祖的YouTube channel「田豪祖3寶channel」做嘉賓，大爆王祖藍原來不滿獲派任無綫J2台創意總監的C君。（YouTube影片截圖）

曾志豪問鄧兆尊對於近來有指王祖藍和曾勵珍、樂易玲不和的傳聞是否真有其事，鄧兆尊大撐好友曾勵珍︰「我可以講畀你聽，曾勵珍係一個好好嘅人！佢係惡嘅，但佢會好顧及好多演員，例如屋企有咩問題有咩事呢，就捉晒佢哋入《愛‧回家》，《愛‧回家》係一個長期出糧嘅地方，同普通演員差好遠，起碼差3倍價錢。」他後來又充︰「其實大家都係想為間公司好，大家管理嘅嘢唔同，珍姐管理嘅係演員部，樂易玲管理嘅係人力資源部，王祖藍就係創意官，佢創意就係（負責）北上搵錢，由得你（TVB）自己搞，所以就多咗J2台嗰個肥仔。係咪叫C君啊？（主持︰係啊，C君啊！）多咗C君之後，祖藍咪有啲不滿囉！」主持們聽到都好震驚。鄧兆尊表示︰「呢個係幕後啲人同我講嘅，我返TVB啲人講返畀我聽嘅。」

再有消息指，王祖藍被委任為Digital Content Division（數碼內容部）主管，再被委以重任的王祖藍此行北上，相信是為了協助無綫進一步拓展市場。（資料圖片）

鄧兆尊又表示，之後開電視會有一個Game Show，是「掟錢騷」，他說︰「呢個將會係TVB一個好大嘅勁敵嚟嘅，我係提議咗條橋佢做。」他又指本來向TVB sell過橋，「我sell過㗎，我話『TVB，你出10分9，我出10分1，搞個大型嘅金錢game show，一個禮拜做3日啫，每一集派50萬』，收視率一定日日掂住40點！」他又說︰「為香港市民謀福利啊嘛，你唯一想救個台嘅方法就係與市民同在，好簡單，體恤民情。我唔收人工都冇所謂，因為人工得啲啲，收嚟做咩啫？我唔係好多錢㗎咋，但係我捨得拎出嚟。」他表示見到現在社會上有人好慘，不想見到個個愁眉苦面。

C君早前獲派任無綫J2台創意總監。（資料圖片）

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