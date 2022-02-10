樂易玲否認因鍾嘉欣失獎致與王祖藍不和：大家達成共識先會投

《飛虎3壯志英雄》今天（10日）舉行記者會， 預告在2月21日在TVB晚上九時三十分播出。邵氏兄弟國際影業有限公司執行董事暨總監製樂易玲小姐亦有出席這活動。而主題曲是由鄧紫棋（G.E.M.）演唱，樂小姐接受《香港01》訪問時爆是G.E.M.自薦：「因為佢好鍾意《飛虎2》，幾晚煲晒，又好鍾意莫文蔚首《呼吸有害》，之後佢花時間寫歌同編曲，佢真係好好。」

樂小姐希望會有《飛虎4》的出現。（梁碧玲攝）

近日樂小姐傳出與王祖藍不和，指祖藍心灰意冷，帶了不少TVB藝人回內地試水溫，嘗試做中間人幫TVB藝人於內地接工作，樂小姐回應：「邊有，冇咁嘅事，唔需要回應，所以我哋都冇去回應。」

再有消息指，王祖藍被委任為Digital Content Division（數碼內容部）主管，再被委以重任的王祖藍此行北上，相信是為了協助無綫進一步拓展市場。（資料圖片）

亦有傳出不和原因是在頒獎禮的事，指祖藍邀請鍾嘉欣回港，希望「視后」由嘉欣奪得，可惜有意見分歧，導致不和。樂小姐回應：「我入TVB都17年，參加咗17次頒獎禮，咁頒獎禮有佢機制，當然可能每一個人有唔同嘅心水。但最後一定要大家達成共識先會投，年年都係咁。咁後尾祖藍寫嘅詩篇，佢真係寫得好好，導出佢嘅心境又導出我嘅心境。」

這件不和事件亦成網上熱話，樂小姐笑言：「點會唔開心啫，我哋做緊呢個娛樂圈嚟，一定有好多唔同新聞，咪當新聞一則。」

傳與公司高層不和 王祖藍發文感嘆︰人言可畏是許多人承認的事實

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樂小姐強調沒有和祖藍不和。（梁碧玲攝）

另外「蟲草大王」陳恩德和李佳芯（Ali）的事件鬧到全城皆知，陳恩德指TVB提出一些無理要求，例如出席活動時不能和Ali交談，一怒之下抽起每年花千萬在TVB落廣告的金錢，樂小姐也得知這件事情，她說：「我哋TVB有4千幾個員工，成千個藝人，我哋都要知道每個月嘅支出。當然我哋好珍惜每個廣告客戶，每個客戶都當上賓。但我必須要講，如果呢個係公司工作都會盡量說服藝人去做，但係真係唔係公司裡面嘅工作，就要睇藝人自己想唔想去接。」

這件事越炒越大，樂小姐認為是小事：「唔緊要啦，我哋都覺得新聞一則，娛樂新聞。公司從來冇畀壓力我呀，冇叫我畀壓力我啲藝人呀，接嘢第一意願係睇藝人想唔想接，我哋要尊重藝人。」

「蟲草大王」陳恩德舉行旗下集團的寵物NFT發佈會，原定獲邀出席的李佳芯卻沒有現身，最終由「翻版Ali」之稱的蔡潔頂上。（梁碧玲攝）

有傳Ali李佳芯與陳恩德（Mark）秘戀一年。（IG：@aliaime）

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