陳柏宇開吹水台討論搭車奇事　自爆揸車忍便經過：有次我極度肚痛

吹水能力了得的陳柏宇（Jason）在個人YouTube頻道開設「陳伯吹水台」，昨日（10日）討論的話題是搭車遇到的奇人奇事。Jason早前在IG收集網民的奇遇並精心挑選較為有趣的跟大家分享，他笑指大部份都跟屎尿屁有關，奉勸各位上車前先清理好膀胱外，自認「忍便能力」高的Jason更分享親身經歷。不過他亦曾試過失手，自爆在家俬店失禁經過，原因竟然是因為「俾人呃」。



吹水能力了得的陳柏宇在個人YouTube頻道開設「陳伯吹水台」，昨日討論的話題是搭車遇到的奇人奇事。（影片截圖）

Jason先讀出網民分享的搭車奇遇，最離奇的是「有人借兩張Tempo之後喺巴士張櫈度瀨屎」，他聽後目瞪口呆反問：「點會有勇氣瀨屎？」更再三強調不要在車上解決，可以選擇落車或忍住。他隨即分享揸車時忍便的經歷：「有次我極度肚痛，集中力差啲都可能會出事。我揸緊車，我要趷高少少將pat pat離開張櫈先得，當然我嗰次係勝利。我唯一有機會瀨屎係因為俾人呃，俾個屁呃。」

Jason肉緊地分享揸車時忍便的經歷。（影片截圖）

工作人員立即詢問Jason有關經過，他描述當時正在行家俬店：「我以為自己要放屁，點知唔係屁，我俾佢狠狠地呃咗。嗰時我有揸車，但我決定唔好坐返上架車度，我唔想整污濁張櫈。同屋企距離唔太遠，所以決定跑返去，一開始諗住行唔想太張揚，但過程中已經有滴嘅感覺，所以我就跑。跑緊時仲要遇到警察，幾驚佢問我問咁快去邊，都唔知點解釋，最終就返到屋企。」

自認「忍便能力」高的Jason亦曾試過失手，自爆在家俬店失禁經過。（影片截圖）

亦有不少網民指曾遇上「地鐵遇變態鹹濕佬非禮女學生」及「巴士遇見變態鹹濕佬做不雅動作」，Jason感到生氣同時希望受害者能勇敢舉報以及叫肇事者停手，甚至逮捕他令他受到應有懲罰：「我明白大家都驚呢啲衝突，但我鼓勵大家出聲。」

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