張學友爆唔敢收徒弟驚教錯人︰我而家都推翻晒以前唱歌上面講嘅嘢

歌神張學友早前有份為2022北京冬奧會獻唱主題曲《一起向未來》及拍攝音樂短片，令歌迷大感驚喜。日前他接受點新聞《香港機遇》嘉賓主持周振基教授的訪問，罕有地談及家庭生活，和跟太太、兩個女兒的相處點滴，笑言自己「喺屋企永遠都係喺最後一個位」。而講到在樂壇提攜後輩的部分，雖然學友不時會跟後輩歌手聊天分享歌唱心得，但他卻從沒有收過徒弟，竟坦言自己是不敢收徒弟。



學友在歌壇有舉足輕重的地位。（視覺中國）

學友於1986年演出電影《痴心的我》，與片中的女主角羅美薇相識並戀愛，有指二人曾分手過幾年，但他們最終也修成正果，在1996年於英國倫敦註冊結婚。他們有兩個女兒，大女張瑤華於2000年出生，細女張瑤萱於2005年出生。一直以來，學友對女兒都相當保護，學友甚少公開她們的樣子，直到大女長大後，才開始在社交平台貼出生活照片。而學友的太太羅美薇本來也是藝人，但婚後她選擇做學友背後的女人，淡出娛樂圈，以照顧家庭為主，也鮮有露面。講到在家裏的地位，學友笑說︰「我喺屋企永遠都係喺最後一個位。」他笑指家裏養的一隻烏龜，地位也比他高，他要負責抺糞、餵牠食物和洗籠等等。家裏計埋太太、兩個女、學友的媽媽，還有一隻狗和一隻烏龜，他直言可能排第6、7位也不如，非常搞笑。

張學友與羅美薇拍電影《痴心的我》認識。(《痴心的我》劇照)

講到管教女兒方面，學友出名寵愛她們，自言一定不是嚴父，「我絕對唔嚴！我係佛系管理。」被問到他是如何跟女兒溝通的，他就說︰「我主要係畀意見，接唔接受係佢哋自己。我自己都有自己嘅睇法嘅，衣着又好，談吐又好，佢哋對將來嘅睇法都好啦，但係我都唔會強迫佢哋嘅。」當主持問他，女兒會否給他意見，他大呼︰「佢哋又唔會畀意見我，費事睬我！點會畀意見我啫？」他補充道︰「其實佢無論發展到點樣，都希望喺佢哋身邊支持佢哋，只可以一路提醒佢哋，話『小心啊，或者會有啲咩問題㗎』，但係如果佢哋都係堅持，咁嗰個結果要佢哋自己去承受。」

羅美薇甚少亮相任何公開活動。（視覺中國）

在外面是高高在上的歌神，但在家裏學友其實是住家男人一名，常常做家務，不過就較少煮飯，「煮飯就最少嘅！其他煮飯之外，乜都……因為我太太好鍾意煮嘢嘅，佢就搶咗去煮飯，咁我冇得做啊。」他還賣口乖說太太煮什麼「都叻！」、「咩都好食！」他自己就不太會煮飯，但也會炒飯、翻熱食物，或者煮個麵給女兒食，主持問他女兒有沒有讚他煮飯好食，他即說︰「梗係話我煮得好啦！我係佢哋嘅朋友嚟！唔通佢會咁對啲朋友咩係咪先？」可見學友和女兒們的關係似是朋友一樣，沒有父親的架子。

學友對女兒非常保護，早年很少讓她們的樣子曝光。大女張瑤華（Zoe）現年約21歲。（IG圖片）

學友平時最大的娛樂是唱歌，他也打得一手好網球。不過他唱歌多年，原來沒有正式收過任何徒弟，他直言︰「我唔係唔收，我係唔敢！我唔敢啊！我驚自己教錯人，事實嚟嘅。」他解釋道︰「我同好多曾經……有啲後輩歌手，都有同我傾偈，問我點樣唱，我話咁樣唱，我當時真係覺得係咁樣唱，我話咗畀佢聽，過咗幾年，我自己都覺得咁樣唱係唔啱，因為我哋冇學過，我哋只係用自己嗰個經驗，因為你個經驗會隨住累積落去係會改變，你對嗰樣嘢嘅認知係會改變，尤其是我哋呢啲係技術性嘅嘢，佢會慢慢改變嘅。」他又謙虛的說︰「所以冇乜邊個係師傅，邊個係叻啲嘅，我自己覺得。我而家都推翻晒我以前講嘅嘢㗎，喺唱歌上面。」

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