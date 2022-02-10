玄彬孫藝珍認愛一年宣布結婚　2,600呎豪華愛巢大公開

韓國男神玄彬、女神孫藝珍自去年元旦大方認愛後，外界一直十分關心他們的婚事，今日（10日）兩人分別在IG宣布婚訊，大批粉絲留言送上祝福！其實早在去年年初已經有傳玄彬同孫藝珍已經購入新婚大屋，有報導指二人將搬到住於京畿道九里市新建的豪宅，雖然當時玄彬公司否認搬屋與結婚有關，但如今宣布婚訊，相信這將會是他們的愛巢！



玄彬同孫藝珍因《愛的迫降》撻着，成為現實中情侶。（劇照）

單是Walkerhill Podo Ville外表已相當有氣勢。（IG/@270milestudio）

有指玄彬早在2020年12月已搬入位於九里市的Walkerhill Podo Ville，大屋約2,600呎，市價48億韓元（約3,100萬港元），他買下的是一層一戶的棟樓式Penthouse豪華公寓。由於屋苑環境優雅、私隱度高、交通亦方便，不但吸引了多位藝人入住，更令房價直線上升！

點擊下圖睇Walkerhill Podo Ville外部：

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再睇豪宅氣派內部：

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玄彬和孫藝珍因《愛的迫降》撻着，成為現實中情侶，兩人在劇中互動自然，面對孫藝珍的撒嬌和玩笑，就算要拍攝搞笑照，玄彬也不拒絕，兩人在《百想2020》頒獎禮上以情侶檔奪得人氣獎，雖然完全零交流，只有台下微微對望，卻意外被粉絲大讚可愛，網民笑言兩人就像熱戀男女要在校園隱瞞戀情又忍不住偷望對方的感覺。而兩人公開認愛後，依然保持低調，但亦曾合體拍廣告，大方放閃！

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回顧玄彬和孫藝珍拍拖後如何零交流：

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重溫《愛的迫降》甜蜜花絮：