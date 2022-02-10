玄彬孫藝珍結婚│《愛的迫降》撻着　宣傳期到頒獎禮不斷洩蜜

玄彬和孫藝珍今天（10日）宣布結婚，好消息一公布馬上獲大批網民祝福。在2021年元旦兩人認愛前，玄彬和孫藝珍於2020年「百想藝術大獎」在台下偷望洩蜜的影片已被瘋傳，如今兩人修成正果，即時重溫「正赫」和「世理」戲假情真人前人後的甜蜜畫面。
同場加映：【愛的迫降】玄彬靠七招冧掂孫藝珍 留意女方生活細節才是重點
玄彬和孫藝珍承認因《愛的迫降》撻著，成為現實中情侶再到結婚，對不少粉絲來說算是願望成真。對比兩人於《愛的迫降》的幕後花絮影片，以及於2020年6月出席「百想藝術大獎」的影片，發現玄彬和孫藝珍拍拖後在熒幕前明顯較尷尬，就連紅地氈都分開行，卻意外被粉絲大讚可愛。
按圖回顧玄彬和孫藝珍拍拖後如何零交流：
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對比拍攝《愛的迫降》時，玄彬和孫藝珍明顯相處較似朋友，互動亦較自然。雖然玄彬性格較冷靜，但面對孫藝珍的撒嬌和玩笑，就算要拍攝搞笑照也不拒絕，總是給觀眾友達以上戀人未滿的感覺。可是交往後出席頒獎禮，兩人以情侶檔拿人氣獎時卻完全零交流，只有台下微微對望，就像有熱戀男女要在校園隱瞞戀情又忍不住偷望對方的感覺。
對比拍攝《愛的迫降》時自然的兩人：
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