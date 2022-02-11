北京冬奧｜谷愛凌撞臉陳凱琳？五官深邃身材高挑　網民：真係好似

2022年北京冬奧會正在如火如荼進行當中，在其中一項自由式滑雪女子大跳臺的決賽中，代表中國出賽的自由式滑雪世界冠軍谷愛淩，以幾乎完美的動作獲得逆轉奪冠，為出戰冬奧的中國隊再添金牌。



為中國斬獲第三枚冬奧會金牌的谷愛淩瞬間紅遍全網，一夜之間有關「一天要睡十個小時覺」、「不愛疊被子」、「從小被媽媽教育說你不必需要上史丹福」等被瞬間頂上熱搜，不少網友都覺得性格可愛的谷愛淩十分貼地：「原來現實生活裡的世界冠軍，生活作息和習慣都和大家一樣啊！」一夜之間大街小巷在談論的，就是谷愛淩在比賽那優美的一跳為中國隊摘金的事蹟！

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近日，谷愛淩就被網友指她的長相，陳凱琳十分相似！據悉谷愛淩的父親是美國人，而母親是中國人，而她則是中美混血兒。

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港姐出身的陳凱琳在2018年嫁給鄭嘉穎，婚後越來越漂亮，氣質越來越迷人，誰也看不出原來她已經是兩個小孩的媽了！陳凱琳在香港出生，五歲跟隨家人移民加拿大，因為弟弟Derek的長相酷似中東人，再加上她深邃立體的五官，所以陳凱琳常常都被誤認為是中東混血兒。

陳凱琳和谷愛淩的氣質很接近，兩人都是屬於大眼睛尖下巴的大美女，果然女神身上散發的氣質都是如此的相似！網友們都說陳凱琳撞臉世界冠軍谷愛淩，不知道你怎麼看呢？

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