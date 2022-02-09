陳凱琳連續兩日性感出擊　大玩野外透視誘惑明引老公鄭嘉穎？

現時30歲的陳凱琳（Grace），雖然是兩子之母，但是身材卻比當選港姐冠軍之時姣好，更被封作娛樂圈「索媽」，在Instagram上更不時發布靚相令網民大飽眼福。昨日（8日）她在社交媒體上曬出多張照片Grace穿上吊帶喱士短裙及黑色絲襪，並寫道：「正試穿一些新的情人節內衣」，性感程度連鄭嘉穎都忍不住在留言區大派心心眼。

陳凱琳試著性感情人節內衣 鄭嘉穎艷福無邊留言大派心心眼

昨日發布的靚相！（IG/@ghlchan）

以為福利只得一次？今日，陳凱琳便再度出擊發布新一輯性感靚照，見Grace手捧鮮花坐在大自然中，笑容非常甜美，再望清楚點就會發現Grace身穿黑色透視上衣及內衣，若隱若現，好性感！她在帖文中寫道：「ｓｗｅｅｔ or ｓｅｘｙ —which valentines bouquet are you?（甜蜜或性感——你是哪一束情人節花束？）」，而作為陳凱琳最大粒的「粉絲」鄭嘉穎，再次於派心心，看來是非常滿意Grace的造型，而星級教練李婉芝（Utah Lee）留言：「Why not both?（小朋友才會選擇，我全都要）」。

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