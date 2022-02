陳凱琳連續兩日性感出擊　大玩野外透視誘惑明引老公鄭嘉穎？

現時30歲的陳凱琳(Grace),雖然是兩子之母,但是身材卻比當選港姐冠軍之時姣好,更被封作娛樂圈「索媽」,在Instagram上更不時發布靚相令網民大飽眼福。昨日(8日)她在社交媒體上曬出多張照片Grace穿上吊帶喱士短裙及黑色絲襪,並寫道:「正試穿一些新的情人節內衣」,性感程度連鄭嘉穎都忍不住在留言區大派心心眼。

陳凱琳試著性感情人節內衣 鄭嘉穎艷福無邊留言大派心心眼

昨日發布的靚相!(IG/@ghlchan)

以為福利只得一次?今日,陳凱琳便再度出擊發布新一輯性感靚照,見Grace手捧鮮花坐在大自然中,笑容非常甜美,再望清楚點就會發現Grace身穿黑色透視上衣及內衣,若隱若現,好性感!她在帖文中寫道:「sweet or sexy —which valentines bouquet are you?(甜蜜或性感——你是哪一束情人節花束?)」,而作為陳凱琳最大粒的「粉絲」鄭嘉穎,再次於派心心,看來是非常滿意Grace的造型,而星級教練李婉芝(Utah Lee)留言:「Why not both?(小朋友才會選擇,我全都要)」。

