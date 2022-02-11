青春本我｜情人節推原聲大碟　炎明熹姚卓菲鍾柔美三款CD隨機出

以歌舞劇為主的《青春本我》，前後推出了多首劇集原創歌曲，9首歌曲將收錄於2月14日推出的《青春本我》電視原聲歌曲大碟，為了回饋樂迷、確保歌曲質素盡善盡美，大碟監製Johnny Yim特別將大碟交到被英國政府列入英格蘭遺產的Abbey Road Studios作母帶製作，而Abbey Road Studios最著名的客戶是英國著名樂隊披頭四。

《青春本我》，前後推出了多首劇集原創歌曲，9首歌曲將收錄於2月14日推出的《青春本我》電視原聲歌曲大碟。

是次聲夢學員除了參與劇集拍攝及原創歌曲獻唱外，Aska、蓮姐、Archie、Rock及Aeren更參與了作曲及填詞的創作部分，潛力驚人。當中以共有三首原創作品的Aska最多產，他與蓮姐、Archie及Rock早前齊齊接受See See TVB訪問，暢談創作歌曲的過程及小故事。

大碟採取DIY封套設計。

談到三首作品中，Aska坦言最喜歡Gigi的《複雜》，並指自己在填詞方面花了很多時間：「因為填詞嗰陣諗咗好多，我唔想個歌詞淨係Apply落Gigi個故仔度，我想啲詞令到好多唔同嘅聽眾聽咗之後都會有少少共鳴。」與Aska攜手為《複雜》作曲的蓮姐，受訪期間突然Gigi上身大唱特唱，她笑言：「我作曲嗰時不停幻想Gigi會唱成點，同係咁扮佢嘅唱法，Aska都讚我花咗好多心機喺扮Gigi唱歌度。」十分搞笑。

與Aska攜手為《複雜》作曲的蓮姐，受訪期間突然Gigi上身大唱特唱，她笑言：「我作曲嗰時不停幻想Gigi會唱成點，同係咁扮佢嘅唱法，Aska都讚我花咗好多心機喺扮Gigi唱歌度。」十分搞笑。

至於為Chantel的《靈魂伴侶》填詞的Rock，則笑指重拾初戀感覺最難：「我嘅初戀已經離我太遠，我已經唔係好記得喇，有啲難度。」Archie則感激負責作曲及編曲等多項工作的監製Johnny Yim從旁帶領及協助：「其實好驚唔知自己能力同大眾要嘅能力係咪相符，好彩有Johnny Yim幫忙，我哋啲作品先可以出到街，否則我相信應該冇一個人嘅作品可以出到街。」

CD方面分別有Gigi、Chantel及Yumi三款不同頭像設計，更是隨機出現在大碟內。

除了靚歌大放送，大碟的封套及CD設計亦相當有心思。首先大碟採取了DIY封套設計，劇迷及樂迷能夠根據個人喜好，摺疊出最啱自己口味的心水封面；CD方面則分別有Gigi、Chantel及Yumi三款不同頭像設計，更是隨機出現在大碟內。另外還有8款靚靚Postcard隨碟附送，除了有8款不同的靚靚劇照供粉絲珍藏，每張Postcard背後都寫有簡單的勉勵說話，包括「Stay Positive」及「You’re not Alone」等，是劇集總導演李敏希望帶給時下年青人的正面信息。