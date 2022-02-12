54歲朱潔儀享受單身生活　獨居淺水灣豪宅擁兩大花園露台

朱潔儀屋企逾3千呎，加上有雙邊露台，放幾多桃花都冇問題。(小紅書圖片）

前港姐朱潔儀自從於00年淡出娛樂圈，先後修讀香港城市大學及香港中文大學所開辦的藝術課程，一直努力鑽研畫功及寫書法嘅佢，更拜水墨畫大師王無邪為師。她舉辦過畫展，出版過畫冊，作品先後在北京、上海、澳洲、日本、韓國等地展出，更獲寧波美術館、北京恭王府、新加坡孫中山紀念館收藏，相當犀利。

朱潔儀同梁佩瑚都年過50，但仍然keep得非常好。(小紅書圖片）

新年期間，朱潔儀邀請同屆港姐梁佩瑚（Isabel）到家中作客，她在小紅書分享二人的合照，而同行嘅男子應該係梁佩瑚嘅蒙古地產富商老公郭雲飛。住喺淺水灣嘅朱潔儀，豪宅實用面積1,083呎，兩房兩廳，最大特色係戶外有兩個露台大花園。由地網站資料所顯示，該戶在2001年以830萬元成交。由照片所見，朱潔儀除了用來種植之外，亦放石彫噴水池、以及餐桌，可見空間感十足。由於露台大花園對著無敵大海景，無論係high tea或者做運動都係高級享受。

朱潔儀曾在節目中公開自己嘅豪宅，呢個係佢嘅私人花園露台。

現年54歲嘅朱潔儀事業有成，但感情至今仍未有著落，早前她舉行畫展時，透露有作品的靈感來自一名追求者，對方曾向她發動送花、短訊攻勢，大家亦有約會過，但對方一直未有表白。朱潔儀稱見過不少朋友離離合合，故不心急出嫁，找對象保持審慎，她指有追求者連拖都未拍就直接叫她做老婆，十分進取。

左邊為梁佩瑚嘅蒙古地產富商老公郭雲飛，二人於2016年拉埋天窗，梁佩瑚視對方兒子如己出。

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