不可能任務︱戴祖儀特訓拗柴　遭林迪安訓斥爆喊：我唔係唔認真

無綫（TVB）節目《不可能任務》在昨晚（11日）播出的第二集中，隊長為張振朗，率領隊員戴祖儀（Joey）、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆繼續接受香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安精心安排的龍虎武師基本功訓練，包括對打、高空跳下及跳躍翻騰。上集Joey因自覺表現強差人意自責落淚，今集再度遇上失意事。

戴祖儀拗柴真係隔住個Mon都覺得痛。

全程表現緊張的Joey，不用埋位期間不時用心聆聽及集中精神重複練習，可惜接受「跳躍翻騰」訓練時，卻因信心及力量不足踩錯位致拗柴；林迪安見狀即緊張上前慰問Joey，期間忍不住心痛爆Seed謂：「我講過幾多萬次，叫你哋唔好踩呢度，點解講極你哋都唔聽同唔明？作為武指，我會覺得好慚愧。明知咁樣，都畀人整親嘅？」經眾人一再勸說才乖乖坐埋一邊休息的Joey，事後再度流下慚愧之淚，並委屈謂：「我唔係唔認真。」林迪安見狀再度安撫Joey，並像慈父般搭着Joey膊頭謂：「你唔係唔認真，我睇到你係好認真，但呢個受傷真係唔抵。」場面感人。

杜穎珊講番感受時淚如雨下，期間不忘感謝何慈茵伸出援手。

同樣表現略遜一籌的，還有自小已入選香港體操總會藝術體操精英隊、曾在國際瑜伽比賽中獲獎無數的杜穎珊（Sandy）。膽子明顯較小的Sandy，每項考驗均信心不足，多番未能達標，在「對打」基本訓練環節更遭批評「講完都冇進步」。對此Sandy與Joey一樣感自責，Sandy邊哭邊承認有不足之餘，並感謝何慈茵一直全心全意幫自己：「佢真係好好，我哋練完之後佢有私下教番我，雖然我哋唔係喺鏡頭前面，但佢都係咁教我。」

杜穎珊在對打環節力不從心，備受批評。

是集表現最出色的，分別是隊長張振朗、之前在《明星運動會》中勇奪6金2銅佳績的孔德賢，以及5歲已開始接觸洪拳、洪拳大師何麥的女兒何慈茵。張振朗每項訓練均表現出色兼到位，錢嘉樂直指張振朗能帶動學員更積極面對挑戰：「佢喺電視劇都開始係男一，但佢都願意放低身段同新人一齊由零開始學，我覺得佢最好係個心態，覺得自己有啲嘢未夠就去學多啲。」至於曾被多番踢爆易喊的振朗，談到對演藝事業的熱誠時數度哽咽謂：「做呢行着緊好重要，你鍾意先好肯畀心機去做，我唔鍾意求求其其做完就算，我想每次縱使件事做得好同唔好都好，都有得着、都要過程係享受嘅。」

嘉樂同樣都好緊張每一個學員。