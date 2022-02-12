新冠肺炎︱2AM兩人追加確診　ITZY、鄭容和自我檢測呈陽性

韓國的新冠肺炎疫情嚴重，繼昨天2AM趙權和《Running Man》Haha等藝人確診後，今天（12日）再傳出SEVENTEEN、ITZY和CNBLUE等歌手組合都有新增確診及自我檢測呈陽性，K-Pop界再次大淪陷。



繼2AM趙權確診，組合久違9年的演唱會臨時取消後，成員瑟雍和珍雲也追加確診。而13人男團SEVENTEEN圓佑亦於今早確診，曾與他有接觸的Hoshi則正在等待PCR檢測結果，幸好組合正在休假中，其他成員互相未有見面。可是另一大型男團CRAVITY 9位成員中，卻共有7位人一同中招。由於所有全員都已接種兩劑疫苗，因此屬大型突破性感染，組合原於22日推出新專輯的計劃也需要延期。

2AM瑟雍和珍雲追加確診新冠肺炎。（網上圖片）

此外，ITZY Lia和CNBLUE鄭容和則於自我檢測驗出陽性結果，現時已馬上急停所有工作，並等候PCR檢測結果出爐。有指Lia已打兩劑疫苗，現時沒有特別病徵，正在家中隔離，今晚原定的ITZY三周年活動已取消；而鄭容和則於昨晚出現喉嚨痛等感冒症狀，為安全進行自我檢測並驗出陽性，有指他已完成一劑強生疫苗注射。

Lia正式等候PCR檢測結果，ITZY今晚的慶祝活動取消。（Viu《K1頭條》）

鄭容和同樣正等候PCR檢測結果，有喉嚨痛等感冒症狀。（FNC ENT.）

按圖睇部份今天確診的韓國藝人：

+ 1

新冠肺炎︱韓國單日確診破3.5萬 丁一宇金俊秀逾20藝人接連中招

點撃下圖睇過去2週內部份確診韓國藝人名單：

+ 17

同場加映：2PM俊昊退伍遇《衣袖紅鑲邊》爆紅 盤點當兵後人氣更高韓星

點撃下圖了解5位退伍後更紅韓星：