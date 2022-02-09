新冠肺炎︱李珉廷確診疑被老公李炳憲傳染　申敏兒金宇彬受牽連？

韓國新冠肺炎疫情持續嚴峻，多名演員及K-POP歌手藝人等演藝界人士近日接連傳出確診消息，影帝李炳憲及其太太李珉廷今日（9日）亦相繼宣布確診，目前已暫停所有工作並且居家隔離。
據韓國傳媒報道，李炳憲雖然已完成接種三劑疫苗，但仍然確診，其所屬經紀公司BH娛樂表示，李炳憲於本月7日確診，目前健康無異常，並已中斷行程兼進入居家隔離治療。李炳憲的太太李珉廷隨後亦被分流為密切接觸者，接受檢測後發現確診，其所屬經紀公司表示李珉廷只是輕症，而她亦是已接種完疫苗等仍確診的案例。
李炳憲確診消息傳出後，他正在趕拍的tvN劇集《我們的藍調》亦宣布暫時停拍，同劇演員還包括多名一線演員金宇彬、申敏兒、韓志旼和車勝元等等，據劇組回應指出，目前只有李炳憲確診，其餘演員都是檢測呈陰性。該劇預計在4月播出，如今拍攝受到影響，相關人士透露劇組會觀察日後狀況再決定之後重新開拍的行程。
點撃下圖睇近2週內部分確診韓國藝人名單：
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