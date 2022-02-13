傳馮盈盈犯3宗罪觸怒無綫慘遭掟入雪櫃　力捧宋宛穎上位取代

現年27歲的2016年香港小姐前冠軍馮盈盈 (Crystal) 當選後即備受力捧，不論是劇集、綜藝節目抑或是大騷都總會見到她的蹤影。她更憑住首套主演的劇集《果欄中的江湖大嫂》在《萬千星輝頒獎典禮2018》勇奪「飛躍進步女藝員」一獎。在無綫發展順利的Crystal星途無可限量，然而近日卻有傳她犯下3宗死罪，原來已被公司掟入了雪櫃，近期已不見她出現在熒光幕前，甚至連她有份主演的《逆天奇案》落實開拍續集，她亦慘被Out。

Crystal無份拍《逆天奇案》續集。（電視截圖）

有傳Crystal今次入雪櫃是因為長期以來犯下3宗罪。第一宗罪：有指她前年與大隻主播鄭衍峰拍拖，她當時一心想將地下情轉為地面，可是無綫卻反對，導致雙方出現意見分歧鬧得頗僵。第二宗罪：Crystal最近進軍NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關業務活動在內地屬非法金融活動，一律受到禁止，由於無綫很重視內地市場，Crystal此舉實屬觸及禁忌。第三宗罪：她向來有私下聘請貼身助手，有指該助手卻小動作多多，經常在活動上跟其他藝人集郵又貪小便宜，無綫曾力勸Crystal辭去該助手以免影響她的名聲，但Crystal屢勸不聽，依然故我。另一方面，無綫認為應屆港姐冠軍宋宛穎在各方面均不輸Crystal，絕對有能力取代她，所以便決定棄用Crystal，大量削減她的工作，掟她入雪櫃。

應屆港姐冠軍宋宛穎。(宋宛穎ig)