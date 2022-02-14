馮素波曾因馮寶寶獲超級特權不快：阿爸話全廠熄燈等你個妹都得

馮寶寶、馮素波嘅父親馮峰為電影導演，伯父係擅演壞人嘅馮敬文。不過馮寶寶喺16歲時被揭發馮峰唔係親生父親，精神大受打擊，曾淡出演藝界一段時間，遠赴英國留學。

67歲嘅馮寶寶兩歲半已經出道，拍攝超過兩百多部電影。而同父異父嘅家姐馮素波，早年不時都會跟馮寶寶出入片場，由於二人同為演員，難免會被比較。馮素波近日接受《安哥同學會》訪問時，提到當年爸爸馮峰曾經向佢表示：「全個廠熄晒燈等你個妹都得，等你就唔得，我都好得意，我爸爸係老闆，點解等我妹就得，等我就唔得？『佢係明星，你唔係』我嗰時個心好委屈。」馮素波又指馮寶寶向來擁有優先權，她記得有次工作人員正為她換衣服，但當馮寶寶入廠時，工作人員馬上停手，轉身服侍馮寶寶。「當時個心係有啲委屈，不過都有樣嘢好，就係要唔比爸爸再鬧我，於是早一班車入。」

波姐馮素波對演戲仲係好有熱誠，一直繼續開工拍劇，反觀馮寶寶移民馬來西亞後，減少了幕前演出。（FB圖片）

馮素波比馮寶寶年長十歲，雖然她認為兩姐妹沒什麼可比，但身邊人不時提醒二人的差距：「媽媽曾經話過人哋讚你靚都唔好覺得自己真係靚，因為靚嘅係個妹；啲人搵我影相，係因為身邊有個妹吸引人埋嚟，所以我從來都唔會同個妹比較，比咩？佢係主角，我唔係。」

節目中，馮素波亦有提到同古天樂嘅淵緣。

節目中，馮素波亦有提到如何走出喪夫之痛。馮素波老公蘇文雄喺2017年因為爆血管而入院，昏迷兩個星期離世。「當我知佢入院時，佢出院係冇可能，因為醫生同我講咗，所以首先係清理佢啲舊物，因為就算出到院佢已經係另一個人， 身體或狀態都唔能夠用返過往嘅嘢，所以趁佢在生將衣服鞋物捐咗。 唔係無情 ，但係一個人要更換一樣嘢， 你要清理咗舊嘢先， 而我面對就係自己嘅將來。」老公昏迷期間，馮素波演唱會即將舉行，與此同時亦要為劇集埋尾 ，她以「危情八日」形容當時的情況。摰愛離世後，馮素波活在當下，先後去了美國、加拿大、東歐等地，每次外遊前佢都會喺心中同老公講「我哋又飛」。