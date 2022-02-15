戴祖儀被指因拍劇與丁子朗撻著　出千字文否認：又要粉絲們失望了

戴祖儀（Joey）與丁子朗主演的劇集《青春不要臉》劇中二人也是飾演情侶，現時已經播放完畢，反應相當好，同時令二人人氣急升。不過人紅就事飛多，近日二人齊齊上了雜誌封面，指二人擦出愛火花，更說二人偷偷摸摸的幽會。

戴祖儀、丁子朗於《青春不要臉》埋身肉搏。

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Joey見到後便立即在IG打了一篇千字文同時同上戴了與丁子朗Whataspp的對話紀錄，澄清幽會這事情，Joey寫道：「多謝媒體嘅愛戴，令我再一次封面成就解鎖。收到太多詢問，與其一個個回應，不如公開一次回答大家，又嚟到花生部主任儀妹澄清嘅時間。話說當日與丁子朗做完青春不要臉的宣傳活動後，因為疫情關係，我們都決定避免外出食飯，所以我們去公司的同事家食飯，討論將來的工作，與最近的表現評價。」

本來丁子朗是跟經理人的車，但由於經理人還未到，Joey透露因此丁子朗先上了她的車等候，就是雜誌封面那一張。大約5分鐘後，丁子朗經理人到了，他就下車改乘經理人的車，Joey續說：「就是這麼簡單，如果倒帶回去那一天，我仍然會這樣做！因為那天其實很冷，要丁子朗在外面捱凍，我舒舒服服在車裏面等，好像不太人道了吧，這篇報道封面出了之後，我發現我的粉絲們相當興奮！以為祖儀終於能夠紅粉菲菲～ 但對於不是事實的東東，唯有抱着心痛和可惜嘅心情，說一聲：又要粉絲們失望了，完～祝大家元宵節快樂」。

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