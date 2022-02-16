59歲王傑激罕露面拜年近況曝光　判若兩人變化之大震撼網民

現年59歲的王傑曾是80年代的情歌王子，當年他的多首經典金曲包括《幾分傷心幾分痴》、《誰明浪子心》以及《不浪漫罪名》等唱至街知巷聞，他的幾張唱片亦相當暢銷，所唱金曲更橫掃樂壇頒獎禮，當時甚至被認為其影響力可能會超過「四大天王」。可是突然有一天他說以後無法再繼續唱歌了，不是因為自己不想唱，而是因為嗓子壞了唱不了，於是逐漸沉寂，淡出了大家的視野。在感情路上，他先後經歷過兩次婚姻失敗，加上因壓力而患厭食症、抑鬱症，於2017年宣布告別樂壇。

王傑告別樂壇後，定居加拿大，不時到美加登台。（微博圖片）

在加拿大定居的王傑，前年曾在微博發帖寫道：「我老了……但是我依然不忘初心！思想依然可愛……心中依然充滿了愛……艱難時期，大家保重……永遠愛你們！」但並未有附上自己的照片。去年就有網民於小紅書上載了多張王傑的自拍照片，只見他一臉灰白鬚根，滄桑味濃，明顯衰老了不少，全盛時期的星味和男人味不復再，驚呆一眾網民。

今個農曆新年，王傑竟然激罕露面還拍片跟粉絲和網民拜年，片中的他一臉精神奕奕，氣息相當不錯，他說：「過年了，我祝大家新年快樂，那麼新的一年我祝大家愈來愈好。」全程笑容滿面，且表情動作多多，展現出難得一見的可愛一面，與昔日的cool爆形象截然不同。片中可見他已剃掉鬍鬚和鬚根，顯得格外清爽有型，頭髮也染黑了，更有回春的感覺，與去年的他判若兩人。網民都驚訝他的變化之大，並紛紛留言為他送上新年祝福。

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王傑早年在內地接受訪問時，曾透露在香港被人於飲品落鉛毒致聲音沙啞，尋遍醫生都不能痊癒，最後他再不追究，轉向北上發展，聲音已大不如前。不過王傑到內地賺人仔時，曾遭網民羞辱已過氣，更攻擊其母親，王傑嬲爆將私訊內容截圖公開，並謂以後的唱片都不會在內地發售。