家族榮耀｜楊茜堯終極擊退小三Mandy　即將由「忠變奸」掀高潮

集合強勁演員陣容，包括張智霖、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢、梁靖琪、郭政鴻、熊黛林、于洋、陳曼娜、余安安及艾威等的新劇《家族榮耀》昨晚播出的第七集內容高潮迭起。



講道馬耀祖（黃浩然飾）與小三Mandy（劉悅飾）關係曝光後全城哄動，原本打算離婚的甄芯（楊茜堯飾）突然改變主意與Marco（張智霖飾）重返馬家，並獲分配2%馬氏股份作為補償，條件是假若將來與耀祖離婚，甄芯必須將所持有股份賣回給馬氏。眼看甄芯在馬家地位漸趨鞏固，Chloe（李彩華飾）與彩薇（熊黛林飾）相當眼紅，後者更耍手段讓耀祖私生女JoJo與奶奶劉愛歡（陳曼娜飾）碰面…另一邊廂，進擊的小三Mandy除了開記者會博取關注，更不時放風給媒體，有感被「踩到上心口」的甄芯終登門驅趕小三，今回更是佔盡上風！

畀小三逼到埋牆嘅甄芯，決定出手。

甄芯一來便著Mandy執包袱離開香港，傲慢的Mandy即寸爆問道：「去法國定New York先？」甄芯聞言冷笑謂：「法文你識講咩？英文我估你除咗識嗌漢堡包食，都唔識幾句喇呵？」做好心理準備當狠角色的甄芯，再下一城讓Mandy知道自己不是對手：「佢探監名單上面有你個名咩？你連探佢嘅資格都冇！」此時Mandy拿出女兒作擋箭牌反擊：「我要帶JoJo見佢嫲嫲！」今回甄芯不但沒有被大到，更繼續氣定神閒謂：「見咗咁又點呀？我今日代表馬家嚟，馬家只係在乎佢孫女，你對佢哋嚟講根本毫無價值。」好不辛苦擊退小三的甄芯，探監時遭老公耀祖怪責擅自決定將Mandy母女送走，此時甄芯冷冷地爆Seed謂：「你答應過我咩呀？全權交畀我處理吖嘛！你有冇諗過我感受，我要親自上門安排佢同面對佢架！你一手推我去做壞人嘅角色，我就一定會堅持到底。」一字一句均令耀祖無言以對。

甄芯以「法文」及「英文」寸爆小三Mandy「不自量力」。

甄芯個樣全程硬淨得嚟帶住鄙視，好有氣勢。

昨晚甄芯親身示範作為名門少奶必備具備的條件—忍！無論是面對媒體一再追訪、記者會上步步進逼的提問、2%股份轉讓的合約條款、小三的囂張、奶奶及老公希望她善待JoJo的自私要求等，她雖然有適度地提出質疑及反擊，但最後還是以大局為重一一忍下來。甄芯的大將之風贏得了大批網民支持，對於網絡早已曝光的甄芯「黑化」傳聞，不少「芯」派觀眾大感不解，紛紛留言認為現時怎麼看都是人畜無害的甄芯，一定是被逼至絕路才會「忠變奸」，令甄芯黑化真相期待指數愈炒愈熱。

面對奶奶要求佢接受JoJo，甄芯明顯「佛都有火」，仲眼泛淚光。但難得嘅係，佢依然只係以眼神去表達佢內心嘅不滿，並未有出言頂撞任何人。

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