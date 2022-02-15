家族榮耀 | 陳曼娜戲外唔重男輕女　嫁女大方畀700萬嫁妝送法拉利

無綫（TVB）現正熱播中的劇集《家族榮耀》進入第二周，講到熊黛林（飾演葉彩薇）不甘奶奶陳曼娜（飾演劉愛歡）偏心楊茜堯（飾演甄芯），不惜利用黃浩然（飾演馬耀祖）的私生女打擊楊茜堯，李彩華（飾演賈洛儀）又心懷鬼胎，三位妯娌表面和好，私底下卻暗流湧動。今集最有睇頭的必數陳曼娜被看破最緊張馬家血脈的弱點，為三個新抱所利用，而陳曼娜飾演抱持重男輕女傳統思維的奶奶亦十分入型入格。



陳曼娜飾演重男輕女的奶奶。（《家族榮耀》截圖）

陳曼娜現年70歲，人稱Manna姐，入行逾50年的她曾效力多間電視台，包括佳藝電視、亞洲電視、無綫電視及香港電視（HKTV）。今次因《家族榮耀》再度亮相曾效力22年的TVB，她受訪時坦言是接拍原因是薪酬高，以及卡士勁。

陳曼娜於劇集《十月初五的月光》飾演萬朱莎華為人熟悉。

現時Manna姐處於半退休狀態，可是身為圈中有名小富婆的她當然不憂柴米。不靠男人靠買樓的Manna姐早就懂得投資之道，她曾透露致富之法是趁樓市低位如沙士、金融風暴時入貨，並以長線投資收租為主。炒樓方面，有報道指她在11次買賣中包括鴨脷洲深灣軒及紅磡的海名軒，2004年以1400萬賣出自住的九肚山寶柏苑獨立屋，她更曾於HKTV節目《爆Talk》中霸氣揚言多年來投資磚頭「冇蝕過」。而Manna姐又表示近年香港樓價貴，故轉投資海外物業，有傳其身家早已過億，非常犀利。

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早年離婚的Manna姐現獨居於紅磡的2,500呎豪宅，不但屋內裝修大方豪華，更享270度無敵維港全海景，景色非常開揚。Manna姐亦非常好客，不時邀請圈中好友在家中開派對，例如黃百鳴、薛家燕、胡楓、安德尊也是她的座上客。

Manna姐經常招呼朋友到家中作客。（陳曼娜Facebook）

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戲內Manna姐重男輕女，但戲外的她卻十分新潮，現已榮升嫲嫲和外婆的她曾受訪表示不湊孫，也不重男輕女。實際上，Manna一向錫到女燶，報道指她於2016年嫁女時大方出手送贈700萬嫁妝，金器及首飾，以及一架價值400萬元的黃色法拉利。不過Manna姐最大成就或如好友林建明所言，育有有一對生性仔女。阿仔Allen畢業於名校史丹福及哈佛，現為美國專責心臟移植外科醫生；女兒Joie則畢業於耶魯大學，為牙醫博士，Manna姐實在是教子有方。

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