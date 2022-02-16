F4成功走紅只是靠運氣　朱孝天自認冇朋友：我老婆算一個

昔日台灣男子偶像團體F4成員朱孝天，因為主演劇集《流星花園》西門一角讓他火速走紅，但突如其來的爆紅過程讓他一度感到不適應，造成他好大的心理負擔。然而，近日接受內地媒體訪問時大講心裡話，表示自己在年輕時並沒有「最鐵的朋友」，暗示同F4其他三子（言承旭、吳建豪、周渝民）關係疏離，引起網友不少討論。

F4當年紅遍整個亞洲。（視覺中國）

當年因為《流星花園》關係，令當時只有22歲的朱孝天爆紅，一夜之間成為被追捧的男偶像，但正正因為突如其來的爆紅，讓他心理造成好大負擔，早年接受內地媒體訪問時講道：「不開心呀！超級不開心。我不想做呀，可是你不想做其他人想做呀。大家喜歡你是一種開心，可是過於關注跟過於喜歡其實是很痛苦。」可想而知當時的他是過得不開心的。

多年後今日的他再次接受內地媒體訪問，雖然主持人沒有明顯提起任何人，但似乎意有所指大家心裡有數，問道：「25歲時你關係最鐵的三個朋友？」，此時朱孝天沉默許久後表示：「沒有，沒有關係鐵的朋友。」那段時間正正是F4當紅時期，朱孝天的回答其實暗示了同言承旭、吳建豪、周渝民的關係是疏離的。

朱孝天暗示同F4其他三位成員大家關係是疏離的。（影片截圖）

及後再被問道：「你覺得人需要友情嗎？」朱孝天表示：「我覺得需要，但是你不能把這件事情當成是一個很重要的東西。」看來「朋友」對他來講是一件可有可無的事情，在他人生當中佔的位置並不大。而他自己事後亦在微博貼文留言：「朋友這種東西越少越好。」 另外，他亦強調當年F4的成功只是一種運氣，拿掉這些幸運之後那是什麼呢？他表示自己正在尋找，如今好開心知道自己是誰，同時想做什麼就做什麼，不受任何限制。不少網友聽到他的真情剖白之後都表示過得自在舒服就好，做自己特別重要。

朱孝天表示F4的爆紅其實是靠運氣。（影片截圖）

既然25歲的時候沒有最好的朋友，那主持人再問道：「43歲的你能講出三個關係最鐵的朋友嗎？」，而他則表示：「我老婆算一個吧。沒了。」揚言自己因為從小到大沒有認真在一個地方待過，所以即使交到了朋友，但是最後都因為環境關係導致大家不大可能有聯繫，所以同任何人交朋友關係都會變得好淡。

朱孝天表示老婆是他的朋友。（朱孝天微博圖片）

另外，朱孝天亦坦承自己辜負過別人，曾經在拍攝一部戲的時候，劇組服裝師對他特別不友善，令他感到好奇就走去詢問清楚，後來得知原來自己曾傷害過對方，但他當時是不記得有這件事情同這個人，令他自責：「那一刻我突然覺得我很遭糕。」雖然沒有講清楚是什麼時期，但網友猜測應該是當紅時期。

吳建豪﹑言承旭在節目上談及F4當年事。（影片截圖）

事實上，在日前F4的其他兩位成員言承旭﹑吳建豪合體上綜藝節目《朋友請聽好》的時候，坦承在當年F4時期大家心裡都存在嫉妒、吃醋等負面情緒，所以到最後團體解散的時候，其實大家是鬆了一口氣的。吳建豪在節目中表示：「所以到最後突然大家就覺得說要鬆一口氣，各走各的時候就覺得應該也差不多了。」強調大家在後期時間是不開心的。聽他們三人先後用不同方式講述一些當年事，可想而知在這個團體中大家並不快樂的。