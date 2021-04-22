F4出道20周年人氣不再？周渝民新劇仆直　朱孝天做普通人愛整陶瓷

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-22 23:00

「如果道歉有用的話，那還要警察幹嘛」﹑「想哭的時候只要倒立，眼淚就不會流出來」等，還記得這一些經典台詞嗎？沒有錯！正是出自台劇《流星花園》,不經不覺該劇已經播畢20周年了（2001年4月開播），等同F4（言承旭﹑周渝民﹑朱孝天﹑吳建豪）出道亦已有20年，多年過去四子的近況究竟如何呢？讓我們一起來看看吧！

《流星花園》半年紅遍亞洲。（劇照）

2001年台灣方面推出劇集《流星花園》紅遍大江南北，富家子弟愛上貧窮女子的故事充滿趣味，令四大男主角言承旭﹑周渝民﹑朱孝天﹑吳建豪同女主角大S（徐熙媛）走紅，同年他們就以劇中F4的稱號組成男子偶像團體出道，隨即紅遍整個亞洲，歌曲《流星雨》更唱到街知巷聞，還有《煙火的季節》﹑《第一時間》等，更在短時間內舉行世界巡迴演唱會，打破多項記錄，2003年還被美國媒體形容為「亞洲之光」，相當厲害。

歌曲《流星雨》唱到街知巷聞。（影片截圖）

44歲言承旭至今仍未婚

然而團體在2009年就解散，之後四人就甚少有機會合體。在四子中人氣最高之一的言承旭隨後在2010年就將重心轉移內地，只專注在影視圈發展，幾乎每一年都有作品推出，去年就同新版杉菜（沈月飾）一同合作推出劇集《我好喜歡你》掀起話題度，但成績仍然超越不了《流星花園》。而在電影方面他亦沒有太大代表作，不過在相隔多年後他就拍了一部電影叫《有一點動心》，電影亦即將在下月上映，引起粉絲們期待。

在感情方面他一直同女星林志玲糾纏不清，不過隨着女方在2019年嫁給日本男星AKIRA，這一段情才終結束大家亦少提及。至今44歲的言承旭亦未婚，目前一直專注工作中，但人氣已經不及從前了。

言承旭早年同林志玲傅緋聞。（林志玲微博圖片﹑言承旭微博圖片）

39歲周渝民家庭幸福

而另一人氣高的成員則是周渝民（仔仔），在團隊解散後他就向影視圈發展，為了拋開舊時的花美男形象，他就積極轉型在2009年出演《痞子英雄》叫好叫座，當年該劇掀起追劇潮再度令他走紅，可以話是他的代表作。更因為該劇而入圍「金鐘獎」視帝候選人之一，不過最後輸給同劇男星趙又廷令許多人吃驚，同時許多網友替他抱不平。但三年後他就憑劇集《回家》終奪視帝，不少粉絲都替他開心。

最近推出《大宋宮詞》被吐嘈一片。（《大宋宮詞》微博圖片）

然而在2013年起他就將重心轉移內地發展，不過主演作品口碑平平《櫃中美人》﹑《烈火如歌》都話題度不高，最近熱播的《大宋宮詞》更被吐嘈一片，豆瓣評分只有3.8分而已。而電影方面自2017年拍畢《天生不對》後他就未有推出新作。

而感情方面他卻是團體中最幸福的一位，2005年曾公開同大S相戀，不過三年後二人就分手收場。但之後就遇上女星喻虹淵，其後在2015年他就在微博公開二人已經登記結婚，消息一出令不少網友非常震驚。隔年他就升級做爸爸，太太為他誕下女兒，現今都5歲了。

一向低調的他好少玩社交網站，目前多以接拍劇集為主，連綜藝節目亦甚少參加，最近則忙於拍攝新劇《逆局》。

2015年仔仔宣布結婚。（周渝民微博圖片）

42歲吳建豪離婚收場

相比較之下吳建豪（VanNess）同朱孝天的人氣則不及他們，VanNess在團體解散後曾同韓國歌手安七炫組成亞洲首支跨國組合Kangta & Vanness，不過熱度不高最後就不了了之。但他仍然熱愛音樂，近年亦有推出專輯《#MWHYB 音樂不羈》（2016年）但話題度都不高。

除了音樂之外，VanNess目前多以拍電影同綜藝節目為主，近兩年陸續推出了多部作品，包括《潛行者》﹑《葉問4：完結篇》等，2019年參加《這!就是街舞第二季》大曬舞技更令不少人激讚。感情方面他在2013年同交往多年的新加坡千金石貞善結婚，但後來因為性格不合在2018年結束5年婚姻關係，目前單身。

吳建豪目前以拍電影同綜藝為主。（吳建豪微博圖片）

42歲朱孝天回歸平淡生活

而朱孝天在團體解散後就專注在影視圈發展，2007年主演《楚留香傳奇》令他受到不少討論，因為其長相被批評罵指不配出演香帥，雖然被罵但確實引起關注度，該劇更是他的代表作。不過自2018年起他就好少推出作品，只是偶爾出席晚會活動而已，目前非常享受家庭生活，同太太韓雯雯（2016年結婚）到處去玩，現在更成為了陶瓷愛好者，不時在微博上貼陶瓷照。

朱孝天現時回歸普通人生活。（朱孝天微博圖片）

F4自解散後這些年只有兩次機會合體，第一次在2013年現身江蘇衛視春晚大唱《流星雨》﹑《第一時間》，第二次則在《一千零一夜》晚會活動中，因為疫情關係他們四子分別在不同舞台上「雲錄製」，經過特效形成同框效果。而適逢今年他們組合成立20周年，仔仔早前出席新劇活動時，他則被問到四子會不會有合體機會，他則表示前幾年都有在討論這件事，但後來則不了了之，如果要合體他自己是沒有問題的，願意去配合大家。聽到仔仔如此一說，即代表他們今年合體機會不大，看來粉絲們都會失望。

2013年他們第一次合體現身江蘇衛視春晚。（視覺中國）