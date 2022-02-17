七線人棄王‧專訪｜底薪3、4千連囍帖都唔敢收：最慘係要作藉口

無綫不斷創新求變、提升節目的投入和品質，但要變真係咁易？全新綜藝節目《七線人棄王》找來「見到樣都未必噏得出名」嘅陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文以及姚宏遠孭飛，為的就是可以冇包袱、冇框架去做。可惜原來大家對「冇框」的定義有所差距，再加上經驗不足，最後超資6位數收場。為做一個有負責任的人，「人棄王」雖然每月都銀包乾塘，但依然打算孭起條數……



（前）鄭雋熹、林浩文、程浩駿、姚宏遠及陳俊堅獲公司壬重用，開拍綜藝節目《七線人棄王》。底薪只得４位數的他們，每日都要靠副業去支撐自己的「星途」。（梁碧玲攝）

簡單科普一下5位「人棄王」的背景：角色死亡率高達100%嘅陳俊堅加入無綫 15年，每月底薪3千多元；無論古裝抑或時裝都難逃一脫的命運嘅姚宏遠，加入無綫8年，底薪約4千。「古惑仔專員」程浩駿、「御用禮儀先生」林浩文、「對白永不超過100字」鄭雋熹同期藝訓班畢業，入行3年多，底薪略勝兩位「前輩」，但亦只有4位數。而《七線人棄王》的出現，緣於他們無聊認真做的YouTube頻度影片有日被公司發現了，繼而被召喚。鄭雋熹說：「一入房就話比個節目我哋，問我哋有無信心，我哋當然話有，但唔知原來會牽涉咁多嘢。之後兩個月開始度橋，每日都度到零晨，而嗰時應該係太沉醉，未知有幾賴嘢。」

由於不時被指無聊，於是在YT開設Nobody Production 人棄組合頻道。鄭雋熹：「訓練班時做過好多無聊嘢，個腦真係用嚟裝屎。」（影片截圖）

話冇框架但又限制多多

製作新手加上大諗頭最終換來高層曾志偉一句「唔得」，鄭雋熹說：「佢覺得唔使玩咁多遊戲，認為我哋拿捏條線唔夠盡。馮盈盈嗰Part係佢完全唔可以接受，佢話觀眾想睇真嘢，但我哋拍得好造作，咁邊有人想睇？」節目中，五子攞正牌追求馮盈盈，有人扮天使、有人打大赤肋，最後齊齊喺尖沙咀碼頭自彈自唱《分分鐘需要你》，橋段與過往無綫的綜藝無異，說好的無框框？「我哋都唔係想咁做，但因為一啲原因所以先會咁拍。」至於超資原因，除了是經驗不足之外，亦可以視為連個天都唔幫佢哋：「Camping嗰集本身係三日兩夜，但因為遇上風浪所以變成四日三夜，之後又發現唔夠shot，要再出crew拍，呢啲都係成本。同埋我哋第一日開工，明明覺得唔對路，但都冇出聲，直到好後期先提出，最後嗰日拍嘅嘢全部冇用，可以話係浪費，但係有價值，因為如果繼續咁話去，只會浪費更多。加埋應該超資6位數，因為係我哋安排失檔，無班由其他人去受，所以預咗自己畀，準備眾籌架啦。」程浩駿笑言。

《七線人棄王》最原本係被安排在改革後的《勁歌金曲》中出現，成件事唔夾到一個點。幸好最後變成一個獨立的綜藝節目。

飯局避得就避

節目中，底薪3200元的陳俊堅膽粗粗要求加人工，最後成功過關，但他笑言依然是過著乾塘生活。「所以你話到底有幾鍾意呢個行業先會做？」雖說五位都未試過連100元都撳唔出，但朋友的生日飯局基本上可免則免。程浩駿記得入行初期，因為收到朋友的囍帖而十分糾結。「戶口係有8百元，但撳出嚟之後嗰半個月就唔知點算，朋友結婚一生人一次，喺呢啲位會有啲難受，最慘係要作藉口，明明嗰日真係唔使開工，但都會同對方講開工去唔到。」避得過朋友，又如何面對家人呢？程浩駿說屋企人對藝人的理解是「賺好多」，令他在家用方面十分有壓力。「亦都有試過見女朋友嘅屋企人時，說話唔係難聽，但意思係我一年之後紅唔到就去轉行，咁我都唔想一世都係咁，但呢行真係好被動。」在旁的陳俊堅問到如果將來女兒的另一半是七線藝人，身為家長的程浩駿會否有同樣的舉動，程浩駿說：「我會理解好多，其實唔應該係睇佢狀態，而係睇心態。當時我覺得冇咩問題，但佢屋企人亦都有道理，會擔心個女要養埋我，所以我係冇得嬲，只係好無奈。」

林浩文唔覺同邵珮詩有壓力，但都希望努力工作改善二人的生活。（梁碧玲攝）

林浩文與邵珮詩低調拍拖５年，二人曾在節目《大玩特玩》同場。不過當時林浩文仲喺新人一名，在節目中負責做佈景人。

與港姐女友相處冇壓力

比起程浩駿，女友係港姐冠軍邵珮詩的林浩文似乎幸福得多。「我地相處同認識唔係建基於金錢，所以唔會有壓力。我哋生活上係比較簡單，可能睇戲、出街就過到一日，當然有想比更好嘅生活佢，所以不斷努力工作。」林浩文加入無綫前，曾是郭富城、劉德華演唱會dancer，收入不俗，但他認為跳舞生涯不會長久，於是2017年報讀藝員訓練班。他說當時由於較少留意娛樂新聞，所以一開始並不知道邵珮詩是港姐冠軍，4位「人棄王」聽到後反應甚大，其中更有人笑指：「所以有冇壓力呢個問題要問返邵珮詩，因為佢平時係跟天王巨星。」