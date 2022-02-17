七線人棄王｜鄭雋熹做陳山聰替身　水中被狂踢：cut機完全無人理

無綫全新綜藝節目《七線人棄王》起用陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文以及姚宏遠做主持。節目開首已自揭底薪的5位，入行至今，全靠副業才足維持生活。對他們來說，能夠擁一個有名字的角色是最好不過的事，但世事豈能盡如人意？



（前)鄭雋熹、林浩文、程浩駿、姚宏遠 陳俊堅齊齊主持《七線人棄王》，他們笑言拍攝咁多集都從未試過意見一致。「好彩未打過或者反檯」（梁碧玲攝）

5位「人棄王」中，以姚宏遠的package最為理想，18歲赴美升學，修讀金融科，同期畢業的友人收入穩定、發展理想。「唯獨我咁誤入歧途，但始終係自己選擇，想做不一樣嘅事，其實屋企人唔反對已經係最大支持。」入行8年，無論是在《牛下女高音》抑或《宮心計2深宮計》都難逃一脫，莫非這就是不一樣的事？「始終唔想永遠都做同一樣嘢，重複又重複又無發揮，我唔介意做舞男而好有發揮，但暫時都係為脫而脫。」他說。

鄭雋熹曾在澳洲悉尼Macquarie University主修傳播學，加入TVB後，除了在《金宵大廈》和《十八年後的終極告白》飾演演少年版陳山聰外，亦固定主持《安樂蝸》。（梁碧玲攝)

《金宵大廈》其中一集講陳山聰跳入天台水箱內後 ，與前世的自己「相遇」。鄭雋熹原來就是那個「前世」！(影片截圖）

唔會主動敲監製房門

不少無綫藝人曾表示想要爭取角色，不妨敲敲監製辦公室房門打個招呼。假若不想再為脫而脫，或者做一世手下角色，5位「人棄王」大可也敲敲房門？程浩駿：「我會覺得同完監製打招呼，當佢知道我係邊期畢業，但會唔會因為咁而下次開劇預我一角？我哋會用自己方式去爭取，不斷拍片係其中一個好大原因，令人覺得我哋勝任，同埋keep住自己去運作，等機會嚟嘅時候唔會生疏。」與其等監製發現，何不主動出擊？鄭雋熹說：「我哋真係太低層，連劇集點去揀人都唔知，剩係聽過同PA熟啲會有幫助，點知一熟又走，又或者keep住搵你做手下角色，後來發現愈做愈kam（惡哽），因為恃熟賣熟。」

姚宏遠在劇中唔係剝衫，就係做被打的路人／手下，連佢自己懷疑是否適合這行。（梁碧玲攝)

喺《反黑路人甲》中，鄭雋熹同程浩駿係「喪鐘」徐榮嘅左右護法。

連替身都要做埋

說到Kam，鄭雋熹曾經試過在《金宵大廈》中飾演橡膠人，拍攝時剛好夏天，他被「膠」由頭蓋到腳趾尾，「膠」內的風扇壞了，沒有中暑絕對是執番身彩。「另一Kam又係拍《金宵》，做陳山聰替身，嗰幕係講佢同前世嘅自己掙扎，我喺水底係咁比佢踢。即係我已經唔suppose做替身，做到又未必有人欣賞，仲要一cut機個個都圍住山聰，我就自己爬返上水，咁都ok嘅，笑下囉，因為冇死。」

作為七線藝人，不被留意實屬正常，但陳俊堅早年在無綫做dancer的經歷，絕對係嘖嘖稱奇：「我病咗但照返工，排舞老師叫我休息下，於是我喺一旁瞓，到我再打開眼先，天光、又係10點？但啲人唔同晒，原來我足足瞓咗24小時！完全冇人叫過我！不過嗰時做dancer辛苦過演員好多，有時一次過要記幾廿隻歌舞步。」陳俊堅2013年原有機會升任助理排舞師，但他選擇了報讀藝訓班，原因係擔心前者就算到6、70歲都只會做同一崗位的工作。「不過轉咗第一次就好後悔，一來人工、二來dancer只需記舞步，但演員係所有嘢重新嚟過。」加入無綫15年，早已見慣認識的同事由為人所認識到奮鬥努力最後變男主角，說沒有不甘心也是騙人，陳俊堅說：「我喺節目有講過自己有咩比唔上一個一線，被黃嘉樂一句『做咗20年』收皮。」

鄭雋熹同林浩文在《大玩特玩》中，雖然只係負責拎道具、做佈景人，但鄭雋熹說林盛斌(Bob） 每次都盡量搵機會叫他們的名字，而在內地拍攝收工後，都會邀請二人一齊宵夜食飯，是一位十分好的前輩。

無綫真係有愛?

儘管無綫合約等政策近年不時被指無情，但無綫藝人又確係人間有愛，訪問中，張振朗和徐榮同是「人棄王」口中有讚無彈的前輩。前者是出名的戲癡，每次合作時，都會特地留下來與大家討論：至於徐榮，程浩駿說拍攝《反黑路人甲》時，他飾演對方的手下，角色原先沒有名字。「有角色名係肯定，有日佢話幫我諗角色名、搵位叫我，於是就諗到牙簽呢個名，到而家啲攝影師都仲係叫我牙簽，所以係極度多謝佢‧。」程浩駿說簡單一句「加油」，對他們來說已是很大的鼓勵，他表示：「前排好down，有次剛好見到高Ling開live，睇完之後好有得著，於是忍唔係DM佢，因為都仲有好多嘢諗唔明，而佢真係答咗我好多嘢，如果唔係佢咁樣拉一拉，可能而家都仲未走出來。」