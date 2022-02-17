鐵拳英雄｜吳家樂爆肌鋼鐵身型獲監製激讚　地獄式訓練付出驚人

無綫劇集《鐵拳英雄》已進入結局周，在日前播出的第26集中Final Boss吳家樂終於現出真面目，與劇中女主角姚子羚展出了一場黑夜滅口大追殺的戲，姚子羚拆穿了他一直以來的陰謀，兩人大打出手，緊張刺激。而該場戲最搶鏡的，可算是家樂扯爛衫展露出超完美的鋼條型爆肌身材，極之吸睛。

家樂劇中爆衫騷肌的一幕。(劇照)

本月底便踏入50歲的家樂為這套劇真的付出了很多努力，就連該劇的監製文偉鴻亦特別於FB出Post表揚他的付出，表示：「為了達到路向東廢了武功的謊言設定，我要求家樂要保持瘦削外型，但又要有一身橫鍊肌肉，鋼鐵身型！地獄式訓練非常認真！好意志！好成績！好演員！👍🏻👍🏻👍🏻 @ngkalokcarlo」據悉，家樂為了在2019年拍攝該劇，他於2018年已開始加強修身鍛練，甚至在新疆拍攝 《包青天再起風雲》也跑步加操，認真又專業。

監製親自出post表揚。(fb截圖)

家樂於1995年曾與古天樂、劉愷威、古巨基以及何遠恆組成「新五虎」，備受力捧。雖然他多年來並非擔演一線主角的角色，但他演每個角色都有用心去演，所以入行多年劇集長拍長有，工作機會不斷。私底下的他亦擁有幸福美滿的家庭，他於2006年3月迎娶拍拖1年多的其士集團太子女周蕙蕙，外界更稱他為「50億駙馬爺」。到07年兩人的大女出世，08年孖仔出世，家樂為了照顧三個仔女，曾有一段時間暫停拍劇，專心做湊仔公，待仔女稍為長大之後才再投入拍劇。

吳家樂在2006年與其士集團太子女周蕙蕙結婚。（視覺中國）

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